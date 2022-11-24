Seleção é confirmada com Richarlison como titular na estreia da Copa

A escalação do Brasil está confirmada para a estreia na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira (24), a partir das 16 horas, contra a Sérvia. Camisa 9 da Seleção, Richarlison vai começar a partida como titular. A seu lado, no ataque, estarão Vinícius Júnior e Raphinha.
A escalação completa terá Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinicíus Jr.
A formação, bastante ofensiva, vinha sendo treinada pelo Tite durante o período de preparação para a Copa, iniciado no último dia 14, em Turim, na Itália. A escalação também foi testada em treinamento fechado realizado na última terça-feira (22), no Catar.