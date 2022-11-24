Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Seleção é confirmada com Richarlison como titular na estreia da Copa
Equipe anunciada

Seleção é confirmada com Richarlison como titular na estreia da Copa

Capixaba está entre os 11 jogadores que vão começar a partida do Brasil contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 14:55

Richarlison, jogador capixaba, durante entrevista coletiva da seleção brasileira em Doha, na Copa do Catar
Richarlison será o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo Crédito: Vitor Jubini
A escalação do Brasil está confirmada para a estreia na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira (24), a partir das 16 horas, contra a Sérvia. Camisa 9 da SeleçãoRicharlison vai começar a partida como titular. A seu lado, no ataque, estarão Vinícius Júnior e Raphinha.
A escalação completa terá Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinicíus Jr.
A formação, bastante ofensiva, vinha sendo treinada pelo Tite durante o período de preparação para a Copa, iniciado no último dia 14, em Turim, na Itália. A escalação também foi testada em treinamento fechado realizado na última terça-feira (22), no Catar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Richarlison Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados