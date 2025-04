Na telinha

Saiba onde assistir aos jogos da 3ª rodada do Brasileirão 2025

Promessa da volta de Neymar contra o Fluminense, clássico paulista e muitos bons jogos no fim de semana do principal campeonato do país

Neste sábado (12) a bola rola para a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, e chegou a hora do torcedor saber onde assistir ao jogo do time de coração. Neste ano, em uma divisão de direitos de transmissão em um novo modelo, sete plataformas vão exibir as partidas. São elas: TV Globo, SporTV, Premiere, Record, Play Plus, Cazé TV e Amazon Prime Vídeo. Confira em qual canal vai passar cada jogo.

Sábado (12)





Bragantino x Botafogo

Local: Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP)

Horário: 16h

Transmissão: Premiere





Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP) 16h Premiere Juventude x Ceará

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS)

Horário: 16h

Transmissão: Premiere





Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS) 16h Premiere Palmeiras x Corinthians

Local: Arena Barueri (Barueri-SP)

Horário: 18h30

Transmissão: Premiere





Arena Barueri (Barueri-SP) 18h30 Premiere Vasco x Sport

Local: São Januário (Rio de Janeiro-RJ)

Horário: 21h

Transmissão: SporTV e Premiere





São Januário (Rio de Janeiro-RJ) 21h SporTV e Premiere Domingo (13)





Bahia x Mirassol

Local: Fonte Nova (Salvador-BA)

Horário: 16h

Transmissão: Premiere





Fonte Nova (Salvador-BA) 16h Premiere São Paulo x Cruzeiro

Local: Morumbis (São Paulo-SP)

Horário: 17h30

Transmissão: Globo (SP) e Premiere





Morumbis (São Paulo-SP) 17h30 Globo (SP) e Premiere Grêmio x Flamengo

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS)

Horário: 17h30

Transmissão: Globo (RJ - ES) e Premiere





Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS) 17h30 Globo (RJ - ES) e Premiere Fluminense x Santos

Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

Horário: 19h30

Transmissão: Amazon Prime Vídeo





Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) 19h30 Amazon Prime Vídeo Fortaleza x Internacional

Local: Castelão (Fortaleza-CE)

Horário: 20h

Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere





Castelão (Fortaleza-CE) 20h Record, Cazé TV e Premiere Atlético-MG x Vitória-BA

Local: Mineirão (Belo Horizonte-MG)

Horário: 20h30

Transmissão: SporTV e Premiere

