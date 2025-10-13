Home
Richarlison destaca boa fase da Seleção para o jogo contra o Japão

Richarlison destaca boa fase da Seleção para o jogo contra o Japão

Um dos jogadores de confiança do técnico Carlo Ancelotti, o atacante capixaba está com boas expectativas para o confronto

Camila Santos

Estagiária / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:31

Richarlison participa de treino no Ajinomoto Stadium
Richarlison participa de treino no Ajinomoto Stadium Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira vem de uma de suas melhores atuações nos últimos jogos, a melhor sob o comando de Carlo Ancelotti, quando goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira (10). O resultado gerou expectativas aos torcedores e jogadores brasileiros, inclusive para o capixaba Richarlison, que acredita que o time vai apresentar a mesma intensidade na partida contra Japão nesta terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium. 

Um dos jogadores de confiança do técnico Carlo Ancelotti, o atacante capixaba está com boas expectativas para o confronto

Richarlison destaca boa fase da Seleção para o jogo contra o Japão

Possuindo expectativas para emplacar outra vitória, o atacante relatou que o elenco já possui toda confiança do treinador e ao obter isso espera colocar o estilo de jogo em prática e obter mais um bom resultado. “Quando o treinador te dá confiança você trabalha com mais tranquilidade, as coisas começam a fluir mais. E eu espero retribuir isso, essa confiança, dentro de campo”, disse. 

Outro fator que contribui para o Brasil estar mais leve é a atmosfera. O carinho do torcedor é sempre um diferencial, e no Japão não seria diferente. Em razão das pré-temporadas realizadas pelo Tottenham no país, Richarlison diz até reconhecer alguns torcedores, e valoriza a interação entre eles. “É uma oportunidade de uma pessoa vir nos ver, depois do treino temos que esperar o ônibus, então não custa nada passar ali, dar um autógrafo e tirar uma foto. É importante para aproximar o torcedor da gente”, comenta o Pombo. 

Boas Lembranças no Japão

No Japão, o Brasil já conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo, em 2002 e o bicampeonato olímpico, em 2021, competição em que Richarlison foi um dos protagonistas, sendo o artilheiro com cinco gols e peça-chave para o Brasil conquistar a medalha de ouro. Do grupo presente na Olimpíada, apenas Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha integram o elenco atual.

Brasil foi Bicampeão Olímpico nas Olimpíadas de Tóquio em 2021
Brasil foi Bicampeão Olímpico nas Olimpíadas de Tóquio em 2021 Crédito: Breno Barros/rededoesporte.gov.br

