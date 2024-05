Richarlison desmente rumores de que deixará o Tottenham: "Não sairei"

Richarlison negou informação veiculada na Band: "Tudo o que vem saindo na mídia daqui sobre negociações é fake news. Não sei de onde tiraram isso"

O atacante Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira, foi ao seu perfil no X nesta terça-feira para fazer esclarecimentos sobre seu futuro. Segundo o apresentador Neto afirmou na edição da última segunda-feira (27) no programa "Os Donos da Bola", da Band, o atacante estaria em vias de trocar o Tottenham pelo Vasco, além de estar insatisfeito no time inglês, com o qual tem contrato até o final da temporada 2026/2027.