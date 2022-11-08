Raio-x de seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #22: Marrocos

A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial, que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em Mundiais. Nesta edição, conheceremos um pouco mais sobre a seleção de Marrocos, também chamada de "Os Leões do Atlas", em referência à espécie de felino já extinta que habitava a região no século passado.
ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO
A seleção marroquina tem o costume de mesclar em suas formações. A equipe do treinador Walid Regragui carimbou o passaporte para disputar a sexta Copa do Mundo em sua história jogando as partidas das eliminatórias com um elenco em rodízio e escalações variadas. De acordo com as ultimas convocações e partidas de 2022, este deve ser o elenco marroquino no Catar.
ESTILO DE JOGO
Os marroquinos tiveram uma troca recente de treinador e o estilo de jogo para a Copa pode ser uma incógnita. Anteriormente, com o bósnio Vahid Halilhodzic, o futebol de Marrocos era rápido, eficaz tanto na defesa quanto no ataque e com uma formação que sabia envolver os adversários em suas jogadas.
Agora, com Regragui, espera-se um estilo de jogo mais acanhado. Geralmente, o atual treinador valoriza mais o resultado do que bonitas atuações. Então, apenas conta com o esforço dos jogadores e os coloca em busca do gol para "matar" a partida e se fechar na sequência. Nos últimos jogos, foi justamente isso que fez o treinador. De forma ofensiva e marcação alta na saída de bola adversária, o Marrocos ganhou da Libéria por 2 a 0, derrotou o Chile pelo mesmo placar e empatou com o Paraguai em 0 a 0.
Apesar disso, a seleção do Marrocos ainda peca em finalizações consideradas fáceis e terá problemas na defesa em função da contusão de seus principais jogadores.
LEIA MAIS SOBRE RAIO-X DE SELEÇÕES
CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS
Os marroquinos não tiveram dificuldades nas Eliminatórias Africanas. Na fase de grupos, conquistaram seis vitórias em seis partidas disputadas. No mata-mata, empatou com a República Democrática do Congo por 1 a 1 e, no jogo de volta, goleou por 4 a 1, cravando a sua vaga ao Catar com a melhor campanha da África.
No Catar, não terá momentos fáceis. Caiu em um grupo perigoso, com Bélgica, Croácia e Canadá. Apesar da força dentro de seu continente, os marroquinos terão dificuldades para avançar até as oitavas de final do Mundial.
PRINCIPAL DESTAQUE
Destaque da seleção do Marrocos, o lateral Achraf Hakimi, de 24 anos, defende o Paris Saint-Germain, da França, ao lado de craques como Messi, Neymar e Mbappé. Ele chama a atenção por sua velocidade e capacidade na construção de boas jogadas. Atuando pelo lado esquerdo, é peça fundamental no elenco marroquino.
Vale também destacar o meia Sofiane Boufal, que atua no Angers, da França. Tem facilidade para chegar ao ataque. Tanto que foi o artilheiro do Marrocos na última Copa Africana de Nações.
MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS
O Marrocos vai para o sexto mundial em sua história. Antes, disputou as Copas de 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018. Sua melhor campanha foi em 1986, quando avançou para as oitavas de final. Foi eliminada pela Alemanha, ao perder por 1 a 0, e ficou na 11° colocação entre os 24 participantes daquele ano.