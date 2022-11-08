Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Raio-x de seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #22: Marrocos
Rumo ao Catar!

Raio-x de seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #22: Marrocos

A Copa do Mundo de 2022 está chegando. Confira a trajetória, os destaques e mais informações sobre as 32 seleções que disputarão o Mundial do Catar
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 nov 2022 às 17:34

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 17:34

Seleção Marroquina de Futebol, os Leões do Atlas
Seleção marroquina vai disputar a Copa do Mundo pela sexta vez Crédito: Divulgação
A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial, que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em Mundiais. Nesta edição, conheceremos um pouco mais sobre a seleção de Marrocos, também chamada de "Os Leões do Atlas", em referência à espécie de felino já extinta que habitava a região no século passado.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção marroquina tem o costume de mesclar em suas formações. A equipe do treinador Walid Regragui carimbou o passaporte para disputar a sexta Copa do Mundo em sua história jogando as partidas das eliminatórias com um elenco em rodízio e escalações variadas. De acordo com as ultimas convocações e partidas de 2022, este deve ser o elenco marroquino no Catar.
Possível elenco do Marrocos na Copa do Mundo do Catar
Possível elenco do Marrocos na Copa do Mundo do Catar Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

Os marroquinos tiveram uma troca recente de treinador e o estilo de jogo para a Copa pode ser uma incógnita. Anteriormente, com o bósnio Vahid Halilhodzic, o futebol de Marrocos era rápido, eficaz tanto na defesa quanto no ataque e com uma formação que sabia envolver os adversários em suas jogadas.
Agora, com Regragui, espera-se um estilo de jogo mais acanhado. Geralmente, o atual treinador valoriza mais o resultado do que bonitas atuações. Então, apenas conta com o esforço dos jogadores e os coloca em busca do gol para "matar" a partida e se fechar na sequência. Nos últimos jogos, foi justamente isso que fez o treinador. De forma ofensiva e marcação alta na saída de bola adversária, o Marrocos ganhou da Libéria por 2 a 0, derrotou o Chile pelo mesmo placar e empatou com o Paraguai em 0 a 0.
Apesar disso, a seleção do Marrocos ainda peca em finalizações consideradas fáceis e terá problemas na defesa em função da contusão de seus principais jogadores.

LEIA MAIS SOBRE RAIO-X DE SELEÇÕES

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #21: Japão

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #20: Irã

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #19: Inglaterra

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #18: Holanda

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #17: Gana

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Os marroquinos não tiveram dificuldades nas Eliminatórias Africanas. Na fase de grupos, conquistaram seis vitórias em seis partidas disputadas. No mata-mata, empatou com a República Democrática do Congo por 1 a 1 e, no jogo de volta, goleou por 4 a 1, cravando a sua vaga ao Catar com a melhor campanha da África.
No Catar, não terá momentos fáceis. Caiu em um grupo perigoso, com Bélgica, Croácia e Canadá. Apesar da força dentro de seu continente, os marroquinos terão dificuldades para avançar até as oitavas de final do Mundial.

PRINCIPAL DESTAQUE

Destaque da seleção do Marrocos, o lateral Achraf Hakimi, de 24 anos, defende o Paris Saint-Germain, da França, ao lado de craques como Messi, Neymar e Mbappé. Ele chama a atenção por sua velocidade e capacidade na construção de boas jogadas. Atuando pelo lado esquerdo, é peça fundamental no elenco marroquino.
Vale também destacar o meia Sofiane Boufal, que atua no Angers, da França. Tem facilidade para chegar ao ataque. Tanto que foi o artilheiro do Marrocos na última Copa Africana de Nações.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

O Marrocos vai para o sexto mundial em sua história. Antes, disputou as Copas de 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018. Sua melhor campanha foi em 1986, quando avançou para as oitavas de final. Foi eliminada pela Alemanha, ao perder por 1 a 0, e ficou na 11° colocação entre os 24 participantes daquele ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados