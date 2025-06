Futebol

Quatro seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo hoje; veja quais

O número de seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026 pode aumentar nesta quinta-feira (5). Austrália, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia podem se classificar. Todas elas disputam as Eliminatórias Asiáticas. A nona e penúltima rodada será disputada nesta quinta-feira (5).>

Coreia do Sul e Uzbequistão dependem apenas de si para se garantirem. Ambos necessitam de uma vitória ou um empate em seus jogos. Austrália e Jordânia necessitarão de combinações de resultados. Uzbequistão e Jordânia sonham com uma participação inédita na Copa do Mundo. Austrália e Coreia do Sul, por outro lado, são presenças constantes.>