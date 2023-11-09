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Próximos passos

Qual a estratégia do Fluminense no mercado após título da Libertadores?

Com um salto na receita após a premiação do título, Tricolor das Laranjeiras quer manter o equilíbrio para os desafios de 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2023 às 11:41

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 11:41

Fluminense chegou ao título inédito após vencer o Boca Juniors no Maracanã
Fluminense chegou ao título inédito após vencer o Boca Juniors no Maracanã Crédito: Marcelo Goncalves
Entre prováveis saídas, como as de Nino e André, e a necessidade de reposição, o Fluminense já sabe como se comportar no mercado diante do status de atual campeão da Libertadores.
O clube não pretende abandonar o equilíbrio, apesar do salto de receitas neste ano com a premiação pelo título continental e a participação no Mundial de Clubes
O Fluminense não planeja contratações absurdamente acima das condições para não ver o dinheiro todo ir embora, mas sabe que não pode deixar o time se enfraquecer. O time tricolor entende que se tornou um clube para o qual os jogadores querem ir. Isso pode até baratear algumas negociações, nas quais o projeto do Flu seja o fator decisivo, e não só o dinheiro.
Na hora de contratar, o Fluminense vai mirar jogadores de qualidade de clubes que estejam em baixa ou sem perspectiva de melhora a curto prazo. Isso pode envolver tanto nomes experientes, para reforçar o leque de medalhões, e jovens promissores.
O clube costuma contratar jogadores livres no mercado, porque aí evita desembolso com direitos econômicos. A diretoria, no entanto, não planeja movimentos mais concretos antes do Mundial de Clubes, que vai de 12 até 22 de dezembro.
"A gente sabe fazer futebol com pouco dinheiro. Isso é importante. Vamos continuar mantendo o equilíbrio para que a gente possa seguir com essa equação com bons times, encantamento do torcedor e aumento de sócios para que o clube possa ser perene e sustentável. Eu acho que o Fluminense tem que aproveitar de maneira inteligente. Continuar montando bons times, continuar disputando todas as competições", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.

Quem substitui Nino e André?

As saídas de André e Nino são tratadas como realidade no Fluminense. No caso do volante, houve um acordo entre jogador, representantes e o clube para que André ficasse até o fim deste ano, apesar do assédio europeu. A expectativa é que as propostas concretas voltem agora no fim do ano. Sem André, Martinelli é o substituto natural.
Com Nino, já há um caminho de saída mais desenhado, que é o Nottingham Forest. De imediato, o Flu voltará a contar com Manoel, que em janeiro já terá cumprido a suspensão por doping aplicada via Conmebol.

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