Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Flamengo planeja pré-temporada nos EUA e quer jogo contra time de Messi
Futebol

Flamengo planeja pré-temporada nos EUA e quer jogo contra time de Messi

Além do jogo contra o Inter Miami, há tentativa de confirmação de uma partida contra uma seleção da Concacaf, preferencialmente o México
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2023 às 11:24

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 11:24

Flamengo já projeta desafios importantes para 2024
Flamengo já projeta desafios importantes para 2024 Crédito: Marcelo Cortes / CRF
O Flamengo planeja fazer a pré-temporada de 2024 nos Estados Unidos e está sobre a mesa a possibilidade de um jogo contra o Inter Miami, time de Lionel Messi.
A diretoria já traça o planejamento para a preparação, que começaria em 17 de janeiro e duraria dez dias. O Flamengo passaria cinco dias em Miami e outros cinco em Orlando.
Além do jogo contra o Inter Miami, há tentativa de confirmação de uma partida contra uma seleção da Concacaf, preferencialmente o México.

O Flamengo viajaria com o time principal para os EUA, enquanto uma equipe alternativa ficaria para o início do Carioca, marcado para 21 de janeiro. Os planos do Flamengo, a princípio, independem da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

O calendário

Pelo calendário divulgado pela CBF, os clubes brasileiros que não estiverem diretamente nos grupos disputarão a fase 2, que começa em 21 de fevereiro. Se o Flamengo conseguir uma reviravolta no Brasileirão e conquistar o título, terá a Supercopa do Brasil em 3 de fevereiro.
Em julho, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice geral, Rodrigo Dunshee, e o vice de comunicação, Gustavo Oliveira estiveram em Miami e tiveram reuniões com os executivos do Inter Miami.

Veja Também

No Peru, equipe perde título e apaga luzes do estádio para impedir comemoração do rival

Flamengo vence o Palmeiras com autoridade e volta a sonhar com título

Com Túlio Maravilha, taça do Brasileirão 2023 fará visita ao Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?
Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados