Com Túlio Maravilha, taça do Brasileirão 2023 fará visita ao Espírito Santo

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação

Principal patrocinador do Campeonato Brasileiro, a rede atacadista Assaí vai trazer o troféu da competição para o Espírito Santo. Nos próximos dias 10 e 11 de novembro, das 10h às 18h, a empresa vai proporcionar um evento, onde seus clientes poderão ter um contato próximo com a taça de forma gratuita. A visita vai acontecer na unidade da Serra, localizada na Avenida Iriri, 120, bairro Planalto de Carapina, e o ex-jogador de futebol Túlio Maravilha vai marcar presença no dia 11.

Além da exposição do troféu, a unidade vai contar com uma decoração especial do campeonato e irá simular aos clientes a experiência dos jogadores entrando em campo. Um espaço ‘instagramável’ também será disponibilizado no interior da loja com o painel oficial do Brasileirão.

Para quem gosta de gincanas, serão realizadas diversas brincadeiras, como o desafio de chute a gol. Todos os que participarem das atividades podem ganhar brindes como sacolas retornáveis, copos personalizados, e vales-compra no valor de R$ 50.

Serviço