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Com Túlio Maravilha, taça do Brasileirão 2023 fará visita ao Espírito Santo

Troféu mais cobiçado do futebol brasileiro será exposto para visitação ao público na Serra, nos dias 10 e 11 de novembro, com a presença do ex-jogador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2023 às 19:09

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 19:09

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação
Principal patrocinador do Campeonato Brasileiro, a rede atacadista Assaí vai trazer o troféu da competição para o Espírito Santo. Nos próximos dias 10 e 11 de novembro, das 10h às 18h, a empresa vai proporcionar um evento, onde seus clientes poderão ter um contato próximo com a taça de forma gratuita. A visita vai acontecer na unidade da Serra, localizada na Avenida Iriri, 120, bairro Planalto de Carapina, e o ex-jogador de futebol Túlio Maravilha vai marcar presença no dia 11.
Além da exposição do troféu, a unidade vai contar com uma decoração especial do campeonato e irá simular aos clientes a experiência dos jogadores entrando em campo. Um espaço ‘instagramável’ também será disponibilizado no interior da loja com o painel oficial do Brasileirão. 
Para quem gosta de gincanas, serão realizadas diversas brincadeiras, como o desafio de chute a gol. Todos os que participarem das atividades podem ganhar brindes como sacolas retornáveis, copos personalizados, e vales-compra no valor de R$ 50.

Serviço

Visita da Taça do Brasileirão Assaí 2023
  • Local: Assaí Serra (Avenida Iriri, 120, Planalto de Carapina – Serra)
  • Data: 10 e 11 de novembro – sexta e sábado
  • Horário: 10h às 18h
  • Entrada: Evento gratuito e aberto ao público

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