Confira onde assistir aos jogos da 33ª rodada do Brasileirão

Quarta (8)
- América-MG x Coritiba
Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
Horário: 19h00
Transmissão: Premiere
- Internacional x Fluminense
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Horário: 19h00
Transmissão: SporTV e Premiere
- Athletico-PR x Fortaleza
Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)
Horário: 20h
Transmissão: TNT Sports e Cazé TV
- São Paulo x RB Bragantino
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
- Flamengo x Palmeiras
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta e Premiere
Quinta (9)
- Corinthians x Atlético-MG
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Grêmio
Horário: 20h
Transmissão: SporTV e Premiere
- Bahia x Cuiabá
Horário: 20h
Transmissão: Premiere