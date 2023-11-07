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Programação

Confira onde assistir aos jogos da 33ª rodada do Brasileirão

Rodada do meio de semana conta com jogos importantes na luta pelo título e contra o rebaixamento. Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2023 às 18:48

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 18:48

Flamengo x Palmeiras será o jogo transmitido pela TV Gazeta
Flamengo x Palmeiras será o jogo transmitido pela TV Gazeta Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Quarta (8)

  • América-MG x Coritiba

    Local:     Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
    Horário: 19h00
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x Fluminense

    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
    Horário: 19h00
    Transmissão: SporTV e Premiere

  • Athletico-PR x Fortaleza

    Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)
    Horário: 20h
    Transmissão: TNT Sports e Cazé TV

  • São Paulo x RB Bragantino
      Local: Morumbi, São Paulo (SP)
      Horário: 20h
      Transmissão: Premiere

  • Flamengo x Palmeiras
      Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
      Horário: 21h30
      Transmissão: TV Gazeta e Premiere

Quinta (9)

  • Corinthians x Atlético-MG
      Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
      Horário: 19h
      Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Grêmio
      Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
      Horário: 20h
      Transmissão: SporTV e Premiere 

  • Bahia x Cuiabá
      Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
      Horário: 20h
      Transmissão: Premiere

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