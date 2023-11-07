Casa de Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, é invadida em São Paulo

Neymar, Mavie e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Bruna Biancardi, ex-companheira de Neymar, teve a casa invadida por criminosos na madrugada desta terça-feira (7), em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, os invasores entraram no local por volta de três da manhã, e estariam procurando por Mavie, filha do jogador com a influenciadora.

Armados, os criminosos aproveitaram a falta de energia na região da casa, situada em um condomínio fechado, e chegaram a render os pais de Bruna, de 50 e 52 anos. Segundo o boletim de ocorrência, eles foram rendidos e amarrados em um dos quartos da residência, onde também tiveram a boca amordaçada.

Bruna e a filha não estavam no local no momento da invasão, onde os criminosos aproveitaram para roubar objetos como bolsas, relógios e joias, em uma ação de aproximadamente 25 minutos.

Logo após o assalto, os pais de Bruna Biancardi acionaram a portaria e a segurança do condomínio, o que possibilitou a identificação do carro dos invasores pelas câmeras de vídeo monitoramento.

Na sequência, uma equipe da Guarda Civil de Cotia foi acionada e foi constatado que o proprietário do veículo morava no mesmo condomínio e que o carro teria sido utilizado pelo filho dele, de 20 anos.

O jovem foi encontrado pelos agentes de segurança do lado de fora do condomínio, fugindo sozinho e a pé. Questionado pelos guardas, o jovem, que ainda não teve sua identidade revelada, confessou que usou o carro do pai para roubar a casa com a ajuda de dois comparsas, e que estes estariam com os objetos roubados.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia e o jovem foi autuado por roubo. Os outros dois suspeitos seguem sendo procurados pela polícia.