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Futebol

Fora da seleção, capixaba Richarlison lamenta: “também não me convocava”

Camisa 9 do Tottenham admitiu que não vive grande fase e que mereceu estar de fora da lista de selecionados para os jogos contra Colômbia e Argentina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2023 às 11:50

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 11:50

Fotojornalismo - Copa do Mundo 2022
Richarlison foi um dos principais jogadores do Brasil na Copa do Catar Crédito: Vitor Jubini
Fora da lista da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o atacante capixaba Richarlison se emocionou ao falar sobre seu momento no futebol e deu razão ao treinador Fernando Diniz em não convocá-lo.
Em entrevista ao canal ESPN, O camisa 9 do Tottenham admitiu que não vive grande fase e que mereceu estar de fora da lista de selecionados. “Seleção faz parte de mim. Acho que sempre foi um sonho, de vestir a camisa. Claro que fiquei triste ali na hora de não estar, mas entendo o Diniz. Se eu fosse ele, também não me convocava. Não venho apresentando um bom futebol, venho devendo. Claro que dei uma melhorada nos últimos jogos, mas mesmo assim falta muito para vestir a camisa da seleção”, disse o capixaba.
Para o atacante, a oportunidade com a camisa da seleção deve ser retomada quando ele estiver em seu ápice. “Os meninos [convocados] estão voando, então cabe a mim trabalhar. Com certeza, vou voltar. Não cheguei aqui à toa. Cabe a mim trabalhar forte durante o dia a dia para pegar uma sequência boa aqui no Tottenham”, complementou Richarlison.

Após apresentar baixo rendimento com a amarelinha, Richarlison tem tentado mudar o cenário no time inglês, atual segundo colocado da Premier League, onde espera melhorar após uma cirurgia prevista para os próximos dias.
“Olha, os últimos meses não foram fáceis para mim. Venho sofrendo também de saúde, acho que já conversei com os doutores e em breve farei uma cirurgia no púbis. Venho oito meses sofrendo, guerreando, olhando para seleção, para clube e não olhava para mim. Acho que chegou o momento de descansar, dar uma pausa. Vamos ver os próximos dias, em breve farei o que for melhor para mim”, finalizou o Pombo.

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