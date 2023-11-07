Fora da seleção, capixaba Richarlison lamenta: “também não me convocava”

Richarlison foi um dos principais jogadores do Brasil na Copa do Catar Crédito: Vitor Jubini

Fora da lista da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina , válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o atacante capixaba Richarlison se emocionou ao falar sobre seu momento no futebol e deu razão ao treinador Fernando Diniz em não convocá-lo.

Em entrevista ao canal ESPN, O camisa 9 do Tottenham admitiu que não vive grande fase e que mereceu estar de fora da lista de selecionados. “Seleção faz parte de mim. Acho que sempre foi um sonho, de vestir a camisa. Claro que fiquei triste ali na hora de não estar, mas entendo o Diniz. Se eu fosse ele, também não me convocava. Não venho apresentando um bom futebol, venho devendo. Claro que dei uma melhorada nos últimos jogos, mas mesmo assim falta muito para vestir a camisa da seleção”, disse o capixaba.

Para o atacante, a oportunidade com a camisa da seleção deve ser retomada quando ele estiver em seu ápice. “Os meninos [convocados] estão voando, então cabe a mim trabalhar. Com certeza, vou voltar. Não cheguei aqui à toa. Cabe a mim trabalhar forte durante o dia a dia para pegar uma sequência boa aqui no Tottenham”, complementou Richarlison.

Após apresentar baixo rendimento com a amarelinha, Richarlison tem tentado mudar o cenário no time inglês, atual segundo colocado da Premier League, onde espera melhorar após uma cirurgia prevista para os próximos dias.