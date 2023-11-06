Veja a convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa

O treinador Fernando Diniz anunciou os 23 jogadores que vão representar a Seleção Brasileira nas partidas contra Colômbia e Argentina, nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente. A convocação aconteceu na tarde desta segunda-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e foi a terceira do comandante desde que assumiu interinamente a equipe. Confira a lista completa abaixo.
Convocação
GOLEIROS
- Alisson - Liverpool (ING)
- Lucas Perri - Botafogo
- Ederson - Manchester City (ING)
- Emerson Royal - Tottenham (ING)
- Carlos Augusto - Inter de Milão (ITA)
- Renan Lodi - Olympique de Marselha (FRA)
- Bremer - Juventus (ITA)
- Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)
- Marquinhos - PSG (FRA)
- Nino - Fluminense
- André - Fluminense
- Bruno Guimarães - Newcastle United (ING)
- Douglas Luíz - Aston Villa (ING)
- Joelinton - Newcastle (ING)
- Raphael Veiga - Palmeiras
- Rodrygo - Real Madrid (ESP)
- Endrick - Palmeiras
- Gabriel Jesus - Arsenal (ING)
- Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)
- João Pedro - Brighton (ING)
- Paulinho - Atlético-MG
- Pepê - Porto (POR)
- Raphinha - Barcelona (ESP)
- Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)