Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Veja a convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa
Futebol

Veja a convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa

Treinador Fernando Diniz anunciou os jogadores que vão representar o Brasil nas partidas contra Colômbia, dia 16, e Argentina, no dia 21
Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2023 às 14:10

O treinador Fernando Diniz anunciou os 23 jogadores que vão representar a Seleção Brasileira nas partidas contra Colômbia e Argentina, nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente. A convocação aconteceu na tarde desta segunda-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e foi a terceira do comandante desde que assumiu interinamente a equipe. Confira a lista completa abaixo.

Convocação

GOLEIROS
  • Alisson - Liverpool (ING)
  • Lucas Perri - Botafogo
  • Ederson - Manchester City (ING)
LATERAIS
  • Emerson Royal - Tottenham (ING)
  • Carlos Augusto - Inter de Milão (ITA)
  • Renan Lodi - Olympique de Marselha (FRA)
ZAGUEIROS
  • Bremer - Juventus (ITA)
  • Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)
  • Marquinhos - PSG (FRA)
  • Nino - Fluminense
MEIO-CAMPISTAS
  • André - Fluminense
  • Bruno Guimarães - Newcastle United (ING)
  • Douglas Luíz - Aston Villa (ING)
  • Joelinton - Newcastle (ING)
  • Raphael Veiga - Palmeiras
  • Rodrygo - Real Madrid (ESP)
ATACANTES
  • Endrick - Palmeiras
  • Gabriel Jesus - Arsenal (ING)
  • Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)
  • João Pedro - Brighton (ING)
  • Paulinho - Atlético-MG
  • Pepê - Porto (POR)
  • Raphinha - Barcelona (ESP)
  • Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados