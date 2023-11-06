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Campeonato Brasileiro

Pressionados e em momentos opostos, Vasco e Botafogo fazem clássico em São Januário

De um lado, vascaínos lutam para sair da zona da degola, enquanto botafoguenses querem retomar tranquilidade no topo da tabela
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 nov 2023 às 11:13

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 11:13

Vasco x Botafogo se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão 2023
Vasco x Botafogo se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Vitor Silva
Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Botafogo se enfrentam na noite desta segunda-feira (6), às 19h, em São Januário. Além de um grande clássico do futebol carioca, a partida representa fôlego para a equipe que sair vencedora.
De um lado, jogando em casa, o Vasco luta pela saída do Z-4, onde amarga a 18ª posição com 34 pontos, três a menos que o Cruzeiro, último time fora da zona da degola, que tem a mesma quantidade de pontos que Santos e Bahia.
A vitória no clássico representaria um salto para o time cruzmaltino, que pode chegar até a 15ª posição na tabela, desde que o Santos perca para o Cuiabá, em jogo que acontece às 21h. Caso o time da Vila Belmiro vença, o Vasco pode ficar na 16ª colocação, sendo o último time fora da zona de rebaixamento.
O triunfo diante do líder pode abrir a janela para um avanço vascaíno, já que na próxima rodada enfrenta o lanterna América-MG, novamente em São Januário. No melhor dos cenários, duas vitórias seguidas podem afastar o time do fantasma de um possível quinto rebaixamento.
Com isso, o técnico Rámon Díaz deve ir a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Erick Marcus (Payet) e Vegetti.

Por sua vez, se o rival de São Januário luta para não cair, o Botafogo luta para não perder o ânimo na luta pelo título do Brasileirão. Atualmente com 59 pontos, se vencer, o time comandado pelo interino Lúcio Flávio pode acumular 62, ficando a três de distância do vice Palmeiras, já a derrota deixa os rivais do G-4 em sua cola.
O cenário da rodada é favorável ao time da Estrela Solitária, que quer retomar a confiança no topo da tabela após sofrer uma virada história no Nilton Santos, diante do mesmo Palmeiras: abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas deu brecha para sofrer quatro gols na segunda etapa.
O jogo também pode representar uma retomada na campanha botafoguense, que chegou a abrir mais de dez pontos de vantagem na liderança, e chega à 32ª rodada após três jogos sem vencer, cenário que deixou times como Palmeiras, Bragantino e Grêmio cada vez mais perto da liderança.
O Botafogo chega em São Januário sem sua principal dupla de zaga: Adryelson cumpre suspensão após ser expulso no último jogo, e Victor Cuesta fica de fora após acumular três cartões amarelos, assim como o meio-campista Marlon Freitas. Por conta de lesão, Rafael e Patrick de Paula também ficam de fora.
Diante disso, Lúcio Flávio deve começar com Lucas Perri, Di Plácido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Vasco x Botafogo

  • Local: São Januário, Rio de Janeiro
  • Horário: 19h
  • Transmissão: Premiere

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