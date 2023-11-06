Pressionados e em momentos opostos, Vasco e Botafogo fazem clássico em São Januário

Vasco x Botafogo se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Vitor Silva

Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro , Vasco e Botafogo se enfrentam na noite desta segunda-feira (6), às 19h, em São Januário. Além de um grande clássico do futebol carioca, a partida representa fôlego para a equipe que sair vencedora.

De um lado, jogando em casa, o Vasco luta pela saída do Z-4, onde amarga a 18ª posição com 34 pontos, três a menos que o Cruzeiro, último time fora da zona da degola, que tem a mesma quantidade de pontos que Santos e Bahia.

A vitória no clássico representaria um salto para o time cruzmaltino, que pode chegar até a 15ª posição na tabela, desde que o Santos perca para o Cuiabá, em jogo que acontece às 21h. Caso o time da Vila Belmiro vença, o Vasco pode ficar na 16ª colocação, sendo o último time fora da zona de rebaixamento.

O triunfo diante do líder pode abrir a janela para um avanço vascaíno, já que na próxima rodada enfrenta o lanterna América-MG, novamente em São Januário. No melhor dos cenários, duas vitórias seguidas podem afastar o time do fantasma de um possível quinto rebaixamento.

Com isso, o técnico Rámon Díaz deve ir a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Erick Marcus (Payet) e Vegetti.

Por sua vez, se o rival de São Januário luta para não cair, o Botafogo luta para não perder o ânimo na luta pelo título do Brasileirão. Atualmente com 59 pontos, se vencer, o time comandado pelo interino Lúcio Flávio pode acumular 62, ficando a três de distância do vice Palmeiras, já a derrota deixa os rivais do G-4 em sua cola.

O cenário da rodada é favorável ao time da Estrela Solitária, que quer retomar a confiança no topo da tabela após sofrer uma virada história no Nilton Santos, diante do mesmo Palmeiras: abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas deu brecha para sofrer quatro gols na segunda etapa.

O jogo também pode representar uma retomada na campanha botafoguense, que chegou a abrir mais de dez pontos de vantagem na liderança, e chega à 32ª rodada após três jogos sem vencer, cenário que deixou times como Palmeiras, Bragantino e Grêmio cada vez mais perto da liderança.

O Botafogo chega em São Januário sem sua principal dupla de zaga: Adryelson cumpre suspensão após ser expulso no último jogo, e Victor Cuesta fica de fora após acumular três cartões amarelos, assim como o meio-campista Marlon Freitas. Por conta de lesão, Rafael e Patrick de Paula também ficam de fora.

Diante disso, Lúcio Flávio deve começar com Lucas Perri, Di Plácido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Vasco x Botafogo