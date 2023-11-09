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No Peru, equipe perde título e apaga luzes do estádio para impedir comemoração do rival

Não bastasse perder diante de sua torcida, o Alianza Lima decidiu barrar a festa dos adversários que comemoravam o título que não era conquistado há dez anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2023 às 09:37

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 09:37

Estádio Alejandro Villanueva ficou às escuras após derrota dos donos da casa
Estádio Alejandro Villanueva ficou às escuras após derrota dos donos da casa Crédito: Reprodução / Twitter
Uma cena inusitada tomou conta do futebol sul-americano na noite desta quarta-feira (8), quando o Universitario conquistou o título do Campeonato Peruano na casa do rival Alianza Lima, após vencer por 2 a 0.
Não bastasse perder diante de sua torcida, o Alianza decidiu apagar as luzes do estádio Alejandro Villanueva segundos após o apito final, enquanto os adversários comemoravam o título que não era conquistado há dez anos.
Mesmo sem entender a situação no primeiro instante, os jogadores e membros da comissão técnica da equipe campeã decidiram ligar as lanternas dos celulares para a celebração, que ganhou reforço com o uso de sinalizadores.
A partida marcava o jogo de volta da final do campeonato peruano, onde no primeiro embate as equipes empataram por 1 a 1 no último sábado (4), na casa do Universitario. A vitória na casa do Alianza Lima garantiu o título e ainda desbancou o rival, que era o atual bicampeão peruano.
Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que os donos da casa decidiram não mais acender as luzes, fazendo com que os campeões recorressem aos vestiários pouco tempo depois do fim da partida.

O que diz o Alianza Lima?

De acordo com Tito Ordóñez, dirigente responsável pelo Alianza Lima, a decisão de apagar as luzes é tomada como um incidente e que a ordem partiu ‘das autoridades’.
“Estas decisões não cabem a nós, que não haja premiação ou apagar as luzes. Não é uma decisão do clube. Vocês vão saber da realidade e entender qual foi o motivo, a decisão que tomaram as autoridades. São as autoridades que determinam os passos que as instituições têm que seguir”, disse.
Sem a iluminação no gramado, a organização do campeonato não pôde seguir com o protocolo e fazer a entrega do troféu e das medalhas aos campeões. Com isso, a comemoração oficial está prevista para o dia 12 de novembro, onde o Universitario poderá levantar a taça no estádio Monumental diante de seus torcedores.

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