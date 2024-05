'Pelas barbas do profeta' e 'olho no lance': relembre os bordões de Silvio Luiz

Narrador brasileiro faleceu na manhã desta quinta-feira (16), aos 89 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos

"Pelas barbas do profeta", "olho no lance" e "foi, foi, foi ele, o craque da camisa número...".

Com alguns dos bordões mais conhecidos da TV brasileira, o narrador Silvio Luiz tornou-se um dos grandes nomes da narração esportiva do país ao longo das últimas décadas.

Foram mais de 50 anos dedicados à cobertura esportiva no país, uma paixão que ele exerceu até os últimos dias de sua vida --o narrador se sentiu mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, quando foi internado pela primeira vez, no dia 7 de abril.