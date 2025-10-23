Libertadores

Pedro é encaminhado a hospital após problema no antebraço em Flamengo x Racing

O Flamengo informou que Pedro foi encaminhado a um hospital para fazer exames de raio-X. O clube deve divulgar o resultado da gravidade do problema nas próximas horas

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:10

Flamengo e Racing se enfrentaram pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O atacante Pedro, do Flamengo, foi encaminhado ao hospital depois da vitória do seu time sobre o Racing, em jogo da semifinal da Libertadores que acabou em 1 a 0 para os cariocas.

O jogador deixou o gramado no 2º tempo com dores no antebraço. Ele foi substituído por Bruno Henrique.

O Flamengo informou que Pedro foi encaminhado a um hospital para fazer exames de raio-X. O clube deve divulgar o resultado da gravidade do problema nas próximas horas.

Filipe Luís disse que o problema surgiu quando o atacante recebeu um chute no braço, fato que resultou na alteração pouco tempo depois. O técnico explicou parte do ocorrido em entrevista coletiva.

"O Pedro teve um chute no braço e, agora, foi fazer exame no hospital para ver o alcance desta lesão. Ele usa muito o braço para se proteger. Ele estava muito incomodado com isso, e senti que o time baixou fisicamente também, aí aproveitei para tirar também o Arrascaeta", explicou Filipe Luís.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta