Pedro é encaminhado a hospital após problema no antebraço em Flamengo x Racing

Pedro é encaminhado a hospital após problema no antebraço em Flamengo x Racing

O Flamengo informou que Pedro foi encaminhado a um hospital para fazer exames de raio-X. O clube deve divulgar o resultado da gravidade do problema nas próximas horas

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:10

Flamengo e Racing se enfrentaram pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã
Flamengo e Racing se enfrentaram pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã

O atacante Pedro, do Flamengo, foi encaminhado ao hospital depois da vitória do seu time sobre o Racing, em jogo da semifinal da Libertadores que acabou em 1 a 0 para os cariocas.

O Flamengo informou que Pedro foi encaminhado a um hospital para fazer exames de raio-X. O clube deve divulgar o resultado da gravidade do problema nas próximas horas

O jogador deixou o gramado no 2º tempo com dores no antebraço. Ele foi substituído por Bruno Henrique.

O Flamengo informou que Pedro foi encaminhado a um hospital para fazer exames de raio-X. O clube deve divulgar o resultado da gravidade do problema nas próximas horas.

Filipe Luís disse que o problema surgiu quando o atacante recebeu um chute no braço, fato que resultou na alteração pouco tempo depois. O técnico explicou parte do ocorrido em entrevista coletiva.

"O Pedro teve um chute no braço e, agora, foi fazer exame no hospital para ver o alcance desta lesão. Ele usa muito o braço para se proteger. Ele estava muito incomodado com isso, e senti que o time baixou fisicamente também, aí aproveitei para tirar também o Arrascaeta", explicou Filipe Luís.

