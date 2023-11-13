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Brasileirão em números

Palmeiras ultrapassa Botafogo em chances de título do Brasileirão; veja probabilidades

Após deslizes constantes do time alvinegro, rivais encostaram na luta pela taça de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 nov 2023 às 09:30

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 09:30

Com Endrick e companhia, Palmeiras apresentou ameaça ao título do Botafogo
Com Endrick e companhia, Palmeiras apresentou ameaça ao título do Botafogo Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Depois de vencer e contar com o deslize do Botafogo, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Nos cálculos de probabilidades de título, o time paulista também está na frente. O time de Abel Ferreira tinha 19,8% de chances de ser campeão. Agora, passada a 34ª rodada, o porcentual cresceu para 44,7%, conforme as contas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Botafogo vinha com 30%. Porém, após ser ultrapassado na tabela, tem 28,8% de chances agora.
O terceiro colocado é o Grêmio, que perdeu para o Corinthians neste domingo (12). A derrota diminuiu a esperança e o porcentual do time gaúcho, que tem 6,4% de chances de título. Apesar de estar uma posição abaixo, o Red Bull Bragantino tem mais chances, por ter um jogo a menos. A probabilidade de ser campeão é de 16,1%. Para o Flamengo, as chances são de 3,7%.
A classificação vai ficar sem alterações por um bom tempo. O campeonato será paralisado por quase duas semanas, até o dia 25 por causa da Data Fifa. A seleção brasileira fará duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, neste período.

Fuga do rebaixamento

Na parte inferior da tabela, a situação mais delicada é a do Coritiba. O time ainda luta para permanecer na Série A, mesmo depois de ter vencido o Cruzeiro neste final de semana. As chances, contudo, só diminuíram 0,02 ponto porcentual. O América-MG já foi rebaixado. Goiás e Cruzeiro, os outros dois clubes da zona da degola, têm 80,9% e 35,6%, respectivamente. O time mineiro ultrapassou o Vasco, que vinha com mais chances de queda, mas diminuiu a probabilidade para 30%, com a vitória nesta rodada.
Fora da zona de rebaixamento, o Bahia ainda tem mais chances de Série B que o Cruzeiro: 46,4%. Isso porque o time de Minas Gerais tem jogos a menos. O Santos ainda tem 3,4% de chances de rebaixamento. O Internacional viu o número aumentar para 2,4% neste rodada, enquanto o Corinthians baixou para menos de 1%.

Probabilidades de título do Brasileirão

  • Palmeiras - 44,7%
  • Botafogo - 28,8%
  • Red Bull Bragantino - 16,1%
  • Grêmio - 6,4%
  • Flamengo - 3,7%
  • Atlético-MG - 0,38%

Chances de vaga na Libertadores de 2024

  • Palmeiras - 99,99%
  • Botafogo - 99,94%
  • Red Bull Bragantino - 99,62%
  • Grêmio - 99,26%
  • Flamengo - 97,2%
  • Atlético-MG - 86,1%
  • Athletico-PR - 15,5%
  • Fortaleza - 2%

Risco de rebaixamento

  • América-MG - 100%
  • Coritiba - 99,7%
  • Goiás - 80,9%
  • Bahia - 46,4%
  • Cruzeiro - 35,6%
  • Vasco - 30%
  • Santos - 3,4%
  • Inter - 2,4%
  • Corinthians - 0,79%

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