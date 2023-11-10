Al-Hilal deve suspender contrato de Neymar a pedido de Jorge Jesus; entenda

Neymar sofreu lesão no joelho esquerdo atuando pela Seleção Brasileira Crédito: REUTERS/Andres Cuenca

O atacante Neymar deve ter o seu contrato suspenso com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, a pedido do técnico Jorge Jesus. A decisão surpreendente não tem por objetivo excluir o jogador do time por causa da grave lesão no joelho esquerdo - deve deixar o jogador de oito a dez meses fora do gramados. A medida, se confirmada, se deve a uma questão burocrática.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o clube árabe gostaria de liberar uma vaga para compra de jogador estrangeiro na janela de transferências de janeiro. Jorge Jesus, ex-Flamengo, teria pedido ao clube a compra de um lateral-esquerdo. Para isso, o clube decidiu suspender temporariamente o contrato de Neymar.

Neymar se machucou em uma disputa no meio-campo ainda no primeiro tempo do embate com o Uruguai, pelas Eliminatórias. Ele teve lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo. Na ocasião, saiu de campo de maca. O jogador foi operado na quinta-feira da última semana, em Belo Horizonte, no hospital Mater Dei, pelo médico do Atlético-MG e da seleção brasileira Rodrigo Lasmar.

Aos 31 anos, Neymar foi contratado pelo Al-Hilal em 15 de agosto junto ao Paris Saint-Germain, com quem tinha contrato até 2027. Além dos valores exorbitantes, o contrato de Neymar também prevê privilégios como mansão com empregados, diversos bônus e a presença da namorada Bruna Biancardi na Arábia Saudita.