Botafogo e Palmeiras reduzem chances de título no Brasileirão; Grêmio dispara

Depois de sofrer a quarta derrota consecutiva, mais uma vez de virada, agora para o Grêmio, no Rio de Janeiro, o Botafogo viu cair ainda mais as suas chances de ser campeão do Brasileirão, despencando para 30%, conforme as contas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O time carioca ainda é líder da competição, mas duas equipes têm os mesmos 59 pontos: o Palmeiras, que também viu reduzir a probabilidade de erguer a taça depois de levar 3 a 0 do Flamengo, e o Grêmio, que se colocou na luta pelo troféu nesta quinta (9).
Terceiro colocado, o Palmeiras baixou de 25,4% para 19,8% a possibilidade de ganhar o torneio, enquanto o Grêmio, novo vice-líder, mais que triplicou suas chances de ser campeão do campeonato, que não ganha desde 1996. A estatística de título do Red Bull Bragantino, derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 na rodada e que caiu para o quarto lugar na tabela, também diminuiu, de 32,3% para 25,2%.
Segundo os cálculos da UFMG, depois do triunfo sobre o Palmeiras, o Flamengo, quinto colocado, com 56 pontos, aumentou a probabilidade de erguer o troféu, mas o número ainda é baixo. Subiu de 1,6% para 6,2%. Assim como o Botafogo e o Bragantino, o rubro-negro tem 32 jogos disputados, um a menos, portanto, em relação aos demais. Sexto colocado, o Atlético Mineiro registra 0,42% de possibilidade de levantar a taça. Precisava da vitória sobre o Corinthians, nesta rodada, para melhorar sua condição.
A próxima jornada, que antecede a paralisação por jogos das seleções na Data Fifa, deve ser determinante para a definição na parte de cima da disputa.
Briga para não cair
Na parte de baixo da classificação, o Santos conseguiu respirar mais aliviado ao ganhar do Goiás em Goiânia por 1 a 0. Era disputa direta de rivais próximos da zona de rebaixamento. Com isso, subiu aos 41 pontos e viu o risco de queda baixar de 21,4% para 3,9%. Quem corre risco ainda maior de cair é o Corinthians, que tropeçou pelo segundo jogo seguido ao empatar com o Atlético Mineiro por 1 a 1 em casa. A possibilidade de o time de Mano Menezes ser rebaixado, porém, ainda é baixa: de 7,5%.
Cruzeiro e Vasco
Dois dos outros times que lutam contra o descenso, Cruzeiro e Vasco, 17º e 16º colocados, ambos com 37 pontos, ainda se enfrentam pela 33ª rodada, mas o jogo foi adiado. Ambos têm 32,7% e 19,2% de probabilidades de retornar à Série B, respectivamente.
Quem está bastante ameaçado é o Bahia, que também tem 37 pontos, mas já jogou e perdeu. O time do técnico Rogério Ceni, que ocupa a 15ª posição, levou 3 a 0 do Cuiabá em casa e viu o risco de cair para a segunda divisão subir consideravelmente, de 31,4% para 49,7%. Ceni foi contratado com a única missão de salvar a equipe da queda e não está conseguindo fazer isso.
O perigo só não é maior do que o Goiás, que soma 35 pontos e é 18º. Depois de perder para o Santos no confronto direto, a equipe goiana agora registra 84,8% de probabilidade de descer à Série B. O Coritiba (99,9%) pode ter seu rebaixamento decretado na próxima rodada e o América Mineiro foi o primeiro time a cair na competição.
Probabilidades de título
- Botafogo - 30%
- Red Bull Bragantino - 25,2%
- Palmeiras - 19,8%
- Grêmio - 18,3%
- Flamengo - 6,2%
- Atlético-MG - 0,42%
Chance de vaga na Libertadores
- Palmeiras - 99,88%
- Botafogo - 99,85%
- Grêmio - 99,7%
- Red Bull Bragantino - 99,5%
- Flamengo - 97,1%
- Atlético-MG - 86,2%
- Athletico-PR - 15,2%
- Fortaleza - 2%
Risco de rebaixamento:
- América-MG: 100%
- Coritiba: 99,9%
- Goiás: 84,8%
- Bahia: 49,7%
- Vasco: 32,7%
- Cruzeiro: 19,2%
- Corinthians: 7,5%
- Santos: 3,9%
- Inter: 1,4%