Botafogo e Palmeiras reduzem chances de título no Brasileirão; Grêmio dispara

Estádio Nilton Santos Crédito: Jayson Braga / Brazil Photo Press

Terceiro colocado, o Palmeiras baixou de 25,4% para 19,8% a possibilidade de ganhar o torneio, enquanto o Grêmio, novo vice-líder, mais que triplicou suas chances de ser campeão do campeonato, que não ganha desde 1996. A estatística de título do Red Bull Bragantino, derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 na rodada e que caiu para o quarto lugar na tabela, também diminuiu, de 32,3% para 25,2%.

Segundo os cálculos da UFMG, depois do triunfo sobre o Palmeiras, o Flamengo, quinto colocado, com 56 pontos, aumentou a probabilidade de erguer o troféu, mas o número ainda é baixo. Subiu de 1,6% para 6,2%. Assim como o Botafogo e o Bragantino, o rubro-negro tem 32 jogos disputados, um a menos, portanto, em relação aos demais. Sexto colocado, o Atlético Mineiro registra 0,42% de possibilidade de levantar a taça. Precisava da vitória sobre o Corinthians, nesta rodada, para melhorar sua condição.

A próxima jornada, que antecede a paralisação por jogos das seleções na Data Fifa, deve ser determinante para a definição na parte de cima da disputa.

Briga para não cair

Na parte de baixo da classificação, o Santos conseguiu respirar mais aliviado ao ganhar do Goiás em Goiânia por 1 a 0. Era disputa direta de rivais próximos da zona de rebaixamento. Com isso, subiu aos 41 pontos e viu o risco de queda baixar de 21,4% para 3,9%. Quem corre risco ainda maior de cair é o Corinthians, que tropeçou pelo segundo jogo seguido ao empatar com o Atlético Mineiro por 1 a 1 em casa. A possibilidade de o time de Mano Menezes ser rebaixado, porém, ainda é baixa: de 7,5%.

Cruzeiro e Vasco

Dois dos outros times que lutam contra o descenso, Cruzeiro e Vasco, 17º e 16º colocados, ambos com 37 pontos, ainda se enfrentam pela 33ª rodada, mas o jogo foi adiado. Ambos têm 32,7% e 19,2% de probabilidades de retornar à Série B, respectivamente.

Quem está bastante ameaçado é o Bahia, que também tem 37 pontos, mas já jogou e perdeu. O time do técnico Rogério Ceni, que ocupa a 15ª posição, levou 3 a 0 do Cuiabá em casa e viu o risco de cair para a segunda divisão subir consideravelmente, de 31,4% para 49,7%. Ceni foi contratado com a única missão de salvar a equipe da queda e não está conseguindo fazer isso.

O perigo só não é maior do que o Goiás, que soma 35 pontos e é 18º. Depois de perder para o Santos no confronto direto, a equipe goiana agora registra 84,8% de probabilidade de descer à Série B. O Coritiba (99,9%) pode ter seu rebaixamento decretado na próxima rodada e o América Mineiro foi o primeiro time a cair na competição.

Probabilidades de título

Botafogo - 30%

Red Bull Bragantino - 25,2%



Palmeiras - 19,8%



Grêmio - 18,3%



Flamengo - 6,2%



Atlético-MG - 0,42%



Chance de vaga na Libertadores

Palmeiras - 99,88%

Botafogo - 99,85%



Grêmio - 99,7%



Red Bull Bragantino - 99,5%



Flamengo - 97,1%



Atlético-MG - 86,2%



Athletico-PR - 15,2%



Fortaleza - 2%



Risco de rebaixamento: