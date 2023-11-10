  Confira onde assistir aos jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
Confira onde assistir aos jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Rodada do fim de semana conta com jogos importantes na luta pelo título e contra o rebaixamento. Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

10 nov 2023 às 08:58

Na última rodada, Suárez teve noite de gala no Brasileirão, marcando três gols diante do Botafogo Crédito: Alexandre Durão / Grêmio

Sábado (11)

  • Coritiba x Cruzeiro
    Local:     Durival Britto, Curitiba
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Flamengo x Fluminense
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Internacional
    Local: Arena Barueri, Barueri
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (12)

  • RB Bragantino x Botafogo
    Local:     Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Grêmio x Corinthians
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (RS e SP)

  • Bahia x Athletico-PR
    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Atlético-MG x Goiás
    Local: Arena MRV, Belo Horizonte
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Santos x São Paulo
    Local: Vila Belmiro, Santos
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Fortaleza
    Local: Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Vasco x América-MG
    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

Veja Também

Richarlison faz cirurgia e só deve voltar aos gramados em 2024

Botafogo perde de virada para o Grêmio em grande noite de Luis Suárez

Flamengo evita clima de oba-oba da torcida e adota estratégia por foco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Campeonato Brasileiro
