Confira onde assistir aos jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (11)
- Coritiba x Cruzeiro
Local: Durival Britto, Curitiba
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Flamengo x Fluminense
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Internacional
Local: Arena Barueri, Barueri
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (12)
- RB Bragantino x Botafogo
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Grêmio x Corinthians
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (RS e SP)
- Bahia x Athletico-PR
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- Atlético-MG x Goiás
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Santos x São Paulo
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Fortaleza
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Vasco x América-MG
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere