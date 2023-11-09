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Fora de combate

Richarlison faz cirurgia e só deve voltar aos gramados em 2024

Atacante capixaba realizou procedimento cirúrgico para resolver problema no púbis nesta quinta-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2023 às 15:37

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 15:37

Richarlison postou mensagem agradecendo o apoio nas redes sociais
Richarlison postou mensagem agradecendo o apoio nas redes sociais Crédito: @richarlison instagram/reprodução
O atacante capixaba Richarlison não atua mais nesta temporada. O jogador realizou um procedimento cirúrgico para corrigir um problema no púbis, conforme anunciou o Tottenham, clube do atleta. O prazo de recuperação não foi estipulado, mas deve girar em torno de um mês e meio a dois, baseado no tipo da lesão.
"Agora, vou para casa descansar um pouco e já iniciar o processo de recuperação. Sei que serão dias complicados sem poder fazer o que mais gosto na vida, mas não era justo comigo mesmo, com meu clube e com a seleção que eu continuasse deixando a minha saúde em segundo plano. Muito em breve estarei de volta, se Deus quiser 100% recuperado e pronto para os desafios que virão pela frente! Obrigado pelas mensagens de carinho e também aos médicos do clube pela atenção que tiveram comigo! Tmj!!", declarou Richarlison nas redes sociais.
Segundo ele, a lesão vem atrapalhando seu rendimento dentro de campo na atual temporada. "Passei por uma cirurgia para corrigir um problema crônico que vinha tendo na região do púbis. Desde o início do ano sofro com dores que foram se tornando insuportáveis, que foram minando o meu desempenho e a minha alegria de estar em campo. Por isso, há alguns dias decidi que era hora de cuidar da minha saúde, me recuperar e voltar a ter condições físicas de ter novamente o meu melhor desempenho e, principalmente, de poder viver sem as dores que vinha sentindo", explicou.
Atualmente, o capixaba não vive sua melhor fase na carreira. Tem apenas dois gols em onze jogos na temporada, e não saiu do banco na última partida dos Spurs (derrota para o Chelsea por 4 a 1). Além disso, não foi convocado para a Seleção Brasileira e concordou com a decisão de Fernando Diniz.

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