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Entenda o caso

STJD pode tirar Gerson, Bruno Henrique e Maracanã do Flamengo no Brasileiro

Casos de agressão registrados na partida contra o Santos, disputada no início de novembro, podem render suspensões e multas em dinheiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2023 às 17:20

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 17:20

Julgamento de Gerson e Bruno Henrique está marcado para a próxima semana
Julgamento de Gerson e Bruno Henrique está marcado para a próxima semana Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Bruno Henrique e Gerson, do Flamengo, irão a julgamento no próximo dia 21, às 10h (de Brasília) pelas expulsões e confusão na derrota por 2 a 1 para o Santos, em 1º de novembro, no Mané Garrincha, em Brasília. As punições podem tirar os jogadores da reta final do Brasileiro.
Gerson foi denunciado por agressão física, enquadrada no artigo 254-A. Ele foi expulso após uma braçada em Julio Furch.
A pena mínima para essa infração é de quatro partidas. A pena máxima pode chegar a 12 jogos, o que tiraria Gerson do restante do campeonato.
Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 258, por desrespeitar e ofender os membros da equipe de arbitragem e a pena pode chegar a suspensão de uma a seis partidas.
O julgamento está marcado para acontecer na sede do tribunal no Centro do Rio de Janeiro e a depender do resultado, pode custar caro ao Flamengo na reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

Flamengo também será julgado

A equipe será julgada por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo". A descrição é com base nos artigos 206 e 213 do CBJD.
A punição pode ser de multa de até R$ 100 mil e perda de um a dez mandos de campo.
Na súmula, o árbitro Raphael Klein registrou que garrafas e assentos plásticos foram arremessados no campo. Uma dessas garrafas atingiu o zagueiro Rodrigo Caio.
O time também terá de explicar o atraso na volta de campo no intervalo. A punição prevista é de multa de R$ 1 mil por minuto.
O julgamento acontece dois dias antes do jogo do Flamengo contra o Bragantino, no Maracanã, pela 30ª rodada  atrasada.

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