Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Túlio Maravilha diz que Botafogo precisa de ‘injeção de ânimo’ se quiser o Brasileirão
Em visita ao ES

Túlio Maravilha diz que Botafogo precisa de ‘injeção de ânimo’ se quiser o Brasileirão

Em um evento na Serra, o ex-atacante afirmou que o time alvinegro ainda tem chances claras de conquistar o campeonato, mas precisa de um novo comportamento
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 nov 2023 às 15:44

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 15:44

Túlio disse que taça do Brasileirão vai voltar para o Botafogo
Túlio disse que taça do Brasileirão vai voltar para o Botafogo Crédito: João Barbosa
Em visita ao Espírito Santo na manhã deste sábado (11), o ex-jogador e ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha, afirmou que o time alvinegro ainda tem chances claras de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2023.
Para o ex-atacante, “ainda tem muito campeonato pela frente, e tudo pode acontecer”. “Não se pode desistir nunca. Faltam cinco jogos, tem muito campeonato. Perdemos jogos importantes, sofremos algumas viradas, mas isso não pode abalar um time como o Botafogo, que é um time grande e acostumado a grande decisões”, disse Túlio ao ser questionado sobre o atual momento do clube onde se tornou ídolo e campeão brasileiro em 1995.
Hoje o Botafogo é o líder do Brasileirão com 59 pontos em 32 jogos disputados, empatado com Grêmio e Palmeiras, que ocupam a segunda e terceira colocação, respectivamente. A vantagem da equipe alvinegra no topo da tabela já fui superior a 12 pontos, mas uma queda de rendimento abalou a campanha parecia consolidada.
Diante disso, Túlio foi categórico ao afirmar que é momento de promover mudanças dentro e fora de campo, para que o título não escape.
“Temos o interino Lúcio Flávio que conhece bem o elenco e faz o que pode dentro de suas possibilidades. Mas para uma injeção de ânimo, o ideal nesses próximos jogos é uma mudança no comando técnico. Tenho certeza que o próximo treinador que vier vai ter essa oportunidade de levar o Botafogo ao título”, sinalizou o ex-jogador.
Túlio Maravilha em visita ao ES com a taça do Campeonato Brasileiro
Túlio Maravilha em visita ao ES com a taça do Campeonato Brasileiro Crédito: João Barbosa
Pensando em tais mudanças, o atual líder do Brasileirão trabalha em seus bastidores para firmar a contratação de Tiago Nunes, que estava treinando o Sporting Cristal, do Peru, onde acumulou 22 vitórias, 18 empates e 7 derrotas, terminando o campeonato local em 4º lugar.
Para Túlio, o candidato está mais do que aprovado. “Tiago é um treinador experiente, que já passou por grandes equipes como Athletico-PR e Grêmio e pode trazer um comportamento crucial daqui para frente”, completou Túlio.
Na cola do Botafogo, além de Grêmio e Palmeiras, Bragantino, Flamengo e Atlético-MG ainda apresentam chance de tomar a liderança. Diante disso, Túlio afirmou que o time deve ficar de olho nos principais adversários que vêm em seu retrovisor.

Confira as fotos da visita de Túlio Maravilha ao Espírito Santo com a taça do Campeonato Brasileiro

O evento

Túlio esteve no ES para um evento promovido pelo Assaí Atacadista, patrocinador master do Campeonato Brasileiro, que trouxe a taça oficial da competição ao Estado. Em uma loja da Serra, Túlio recebeu torcedores e fãs, que aproveitaram para garantir fotos e autógrafos.

Veja Também

Botafogo deve anunciar Tiago Nunes como novo treinador em breve

Cartola: confira dicas para a escalação da 34ª rodada do Brasileirão

Botafogo e Palmeiras reduzem chances de título no Brasileirão; Grêmio dispara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tudo o que aconteceu no show do Guns N’ Roses em Cariacica
Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados