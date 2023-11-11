Túlio Maravilha diz que Botafogo precisa de ‘injeção de ânimo’ se quiser o Brasileirão

Túlio disse que taça do Brasileirão vai voltar para o Botafogo Crédito: João Barbosa

Em visita ao Espírito Santo na manhã deste sábado (11), o ex-jogador e ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha, afirmou que o time alvinegro ainda tem chances claras de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2023.

Para o ex-atacante, “ainda tem muito campeonato pela frente, e tudo pode acontecer”. “Não se pode desistir nunca. Faltam cinco jogos, tem muito campeonato. Perdemos jogos importantes, sofremos algumas viradas, mas isso não pode abalar um time como o Botafogo, que é um time grande e acostumado a grande decisões”, disse Túlio ao ser questionado sobre o atual momento do clube onde se tornou ídolo e campeão brasileiro em 1995.

Hoje o Botafogo é o líder do Brasileirão com 59 pontos em 32 jogos disputados, empatado com Grêmio e Palmeiras, que ocupam a segunda e terceira colocação, respectivamente. A vantagem da equipe alvinegra no topo da tabela já fui superior a 12 pontos, mas uma queda de rendimento abalou a campanha parecia consolidada.

Diante disso, Túlio foi categórico ao afirmar que é momento de promover mudanças dentro e fora de campo, para que o título não escape.

“Temos o interino Lúcio Flávio que conhece bem o elenco e faz o que pode dentro de suas possibilidades. Mas para uma injeção de ânimo, o ideal nesses próximos jogos é uma mudança no comando técnico. Tenho certeza que o próximo treinador que vier vai ter essa oportunidade de levar o Botafogo ao título”, sinalizou o ex-jogador.

Túlio Maravilha em visita ao ES com a taça do Campeonato Brasileiro Crédito: João Barbosa

Pensando em tais mudanças, o atual líder do Brasileirão trabalha em seus bastidores para firmar a contratação de Tiago Nunes, que estava treinando o Sporting Cristal, do Peru, onde acumulou 22 vitórias, 18 empates e 7 derrotas, terminando o campeonato local em 4º lugar.

Para Túlio, o candidato está mais do que aprovado. “Tiago é um treinador experiente, que já passou por grandes equipes como Athletico-PR e Grêmio e pode trazer um comportamento crucial daqui para frente”, completou Túlio.

Na cola do Botafogo, além de Grêmio e Palmeiras, Bragantino, Flamengo e Atlético-MG ainda apresentam chance de tomar a liderança. Diante disso, Túlio afirmou que o time deve ficar de olho nos principais adversários que vêm em seu retrovisor.

Confira as fotos da visita de Túlio Maravilha ao Espírito Santo com a taça do Campeonato Brasileiro

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