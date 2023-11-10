Botafogo deve anunciar Tiago Nunes como novo treinador em breve

Último trabalho de Tiago Nunes no Brasil foi no Ceará Crédito: Sporting Cristal/Divulgação

Em crise no Campeonato Brasileiro, o Botafogo deve anunciar nas próximas horas a contratação de um novo treinador. Trata-se do brasileiro Tiago Nunes, que atualmente está no Sporting Cristal, do Peru. Segundo o jornalista Thiago Franklin, do portal FogãoNET, o clube tem um acordo avançando com o profissional, e o anúncio oficial é questão de tempo.

O Alvinegro Carioca é líder do Campeonato Brasileiro, mas vive um momento de instabilidade sob o comando de Lúcio Flávio. Desde que o auxiliar assumiu o comando da equipe após a saída de Bruno Lage, a vantagem do Botafogo para os rivais evaporou e o time protagonizou derrotas preocupantes, incluindo dois resultados de 4 a 3, para Palmeiras e Grêmio, de virada.