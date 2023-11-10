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Esperança?

Botafogo deve anunciar Tiago Nunes como novo treinador em breve

Segundo o jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro tem conversas avançadas para contratar o atual técnico do Sporting Cristal, do Peru
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2023 às 18:39

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 18:39

Último trabalho de Tiago Nunes no Brasil foi no Ceará
Último trabalho de Tiago Nunes no Brasil foi no Ceará Crédito: Sporting Cristal/Divulgação
Em crise no Campeonato Brasileiro, o Botafogo deve anunciar nas próximas horas a contratação de um novo treinador. Trata-se do brasileiro Tiago Nunes, que atualmente está no Sporting Cristal, do Peru. Segundo o jornalista Thiago Franklin, do portal FogãoNET, o clube tem um acordo avançando com o profissional, e o anúncio oficial é questão de tempo. 
O Alvinegro Carioca é líder do Campeonato Brasileiro, mas vive um momento de instabilidade sob o comando de Lúcio Flávio. Desde que o auxiliar assumiu o comando da equipe após a saída de Bruno Lage, a vantagem do Botafogo para os rivais evaporou e o time protagonizou derrotas preocupantes, incluindo dois resultados de 4 a 3, para Palmeiras e Grêmio, de virada. 
Tiago Nunes chega para tentar arrumar a equipe, não só taticamente, como emocionalmente nas últimas rodadas do campeonato, na esperança de conquistar o tão sonhado título brasileiro. Os números do treinador brasileiro no atual clube não são ruins. Em 47 jogos, são 22 vitórias, 18 empates e apenas 7 derrotas. Seu último trabalho no Brasil foi pela equipe do Ceará, de setembro de 2021 até março de 2022.

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