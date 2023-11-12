Botafogo leva empate nos acréscimos e Palmeiras fica na liderança

RIO DE JANEIRO - O Botafogo até conseguiu ficar a maior parte do jogo em vantagem neste domingo (12). Mas, se não cedeu a virada para o Red Bull Bragantino, levou o empate aos 51 minutos do segundo tempo. O placar por 2 a 2 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, foi ruim para os dois. Mas é ainda pior para o contexto do alvinegro, que perdeu a liderança do Brasileirão

Thiago Borbas com dois gols, foi o protagonista da partida. Ele marcou tanto no começo da partida, quanto nos acréscimos, salvando o Bragantino da derrota e evitando um prejuízo ainda maior para o time da casa na perseguição ao líder Palmeiras.

O Botafogo, por outro lado, chegou ao sexto jogo sem vencer no Brasileirão, apesar não ter perdido desta vez. Só que o gosto amargo é similar, já que a vitória esteve nas mãos até os instantes finais.

Lance do jogo entre Botafogo e Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Brasileirão no momento tem o Palmeiras na ponta, com 62 pontos, e o Botafogo em segundo, com 60. O Red Bull Bragantino ficou com 59, em quarto.

Os próximos jogos de Red Bull Bragantino e Botafogo serão os atrasados de rodadas passadas, já depois da data Fifa, no dia 23 de novembro. O alvinegro visita o Fortaleza, no Castelão, enquanto o time paulista vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo.

Foi o último jogo de Lúcio Flávio como técnico interino do Botafogo. Ele mesmo disse antes da partida que Tiago Nunes chega nesta semana para assumir a equipe.

Botafogo começa mal

Parecia que o roteiro restrito a frustrações para o Botafogo seguiria abalando o Botafogo. Não deu nem para aquecer direito. O Red Bull Bragantino saiu em vantagem com dois minutos e meio de bola rolando. Como? Uma recomposição mal feita, espaço para finalização de Vitinho e desatenção ao rebote, que ficou limpo para Thiago Borbas.

Detalhe do azar: Lucas Perri chegou a tocar na bola (defesa complicada), mas ela explodiu na trave, tocou nas costas do goleiro e o uruguaio fez (talvez) o gol mais fácil da vida dele.

Para piorar, o Botafogo ainda perdeu Tiquinho Soares, machucado. O atacante tentou finalizar de fora da área, sentiu e foi substituído ainda aos 19 minutos de jogo.

A parada técnica mudou o enredo do jogo. Parece que o Bragantino se desligou, enquanto o Botafogo achou os caminhos para o gol.

Três minutos após a pausa para recuperação do calor, o Victor Sá esquentou o confronto com um belo chute de fora da área. Cleiton ficou estático, enquanto a bola passou entre os dois marcadores do ponta-esquerda alvinegro.

Dois minutos depois do empate, já aos 36 do primeiro tempo, a virada do Botafogo. Juninho Capixaba afastou mal dentro da área e deu um presente para Eduardo.

Pressão e empate no fim

O segundo tempo teve um Bragantino mais assíduo no ataque. Pedro Caixinha não queria que o time diminuísse a intensidade, preservando a organização da equipe – ponto forte na campanha deste ano.

O Botafogo, por outro lado, nitidamente mudou de estratégia. O time parecia mais atento à necessidade de marcar e disposto a não ceder mais pontos em jogos nos quais constrói vantagem.

Mesmo quando perdeu Tchê Tchê, Eduardo e Júnior Santos, o acerto na marcação até pareceu melhorar, já que Danilo Barbosa e Gabriel Pires entraram ligados e dedicados. Até a Diego Hernández, outro que entrou no segundo tempo, conseguiu aparecer para levar perigo no ataque em pelo menos duas situações.

O Bragantino, por outro lado, foi parando em Perri e no bloqueio alvinegro. O tempo passou e parecia que a vitória seria mesmo do Botafogo. Mas Thiago Borbas apareceu na área, ganhou da defesa e, de cabeça, empatou o jogo, já aos 51 minutos do segundo tempo.