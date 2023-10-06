Palmeiras revive trauma nos pênaltis e cai para o Boca na Libertadores

Raphael Veiga fez um jogo abaixo de seu potencial e ainda perde pênalti Crédito: CESAR GRECO/PALMEIRAS

O Boca Juniors fez o Palmeiras reviver traumas e desbancou o time paulista nos pênaltis no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira (5). No clássico estilo argentino, o time visitante venceu a disputa de pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e está na final da Libertadores, onde enfrentará o Fluminense.

Cavani marcou o gol do Boca na partida, aos 23 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa tudo mudou quando Rojo foi expulso no segundo tempo e deixou o time argentino com um a menos no final. O zagueiro levou dois amarelos em 14 minutos e foi ao vestiário quando os visitantes ainda venciam. Com muita pressão, Piquerez acertu chute de fora da área para empatar o jogo para Alviverde.

Nas cobranças de pênalti, Bruno Valdez, Valentini, Figal e Fernández converteram, enquanto Cavani parou em Weverton para o Boca. Romero defendeu Veiga e Gómez, e Kevin e Piquerez fizeram. 4 a 2 para o Boca e festa argentina no estádio.

O Boca manteve a hegemonia contra o Palmeiras na Libertadores. Há cinco anos, os argentinos eliminavam o Alviverde na semifinal no estádio palmeirense. Antes disso, a equipe saiu vitoriosa na final de 2000 e na semi de 2001. Agora, o Boca será o adversário do Fluminense no Maracanã, que eliminou o Inter ontem no Beira-Rio. A final será disputada em 4 de novembro, no Rio de Janeiro.