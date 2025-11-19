Brasileirão

Palmeiras "martela", mas fica no empate sem gols contra o Vitória

Comandados de Abel Ferreira não conseguiram superar o ferrolho defensivo do time baiano, que conseguiu manter o placar inalterado até o fim

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:44

O jogador Jefté, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do EC Vitória, durante partida válida pela trigésima sétima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Vitória, na noite de quarta-feira (19), no Allianz Parque, em São Paulo. O resultado dá ao Flamengo a chance de ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro: ainda nesta quarta, encara o rival Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o time alviverde se manteve na segunda colocação, agora com 69 pontos e quatro jogos a realizar até o término da competição. Já a formação rubro-negra, com 71, tem cinco partidas a fazer na tentativa de sustentar o primeiro lugar na tábua de classificação.

Diante do Vitória, o Palmeiras enfrentou dificuldades e fez um jogo morno, especialmente no primeiro tempo. Após o intervalo, entraram jogadores que haviam acabado de voltar de suas seleções, casos de Gustavo Gómez e Vitor Roque.

O nível melhorou, mas foi só nos minutos finais que os comandados de Abel Ferreira estabeleceram uma pressão. Tiveram finalizações perigosas, como um cabeceio de Facundo Torres defendido por Thiago Couto e uma bicicleta de Allan por cima. O placar permaneceu inalterado até o apito final.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta