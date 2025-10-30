Home
Palmeiras joga futuro na Libertadores diante da LDU

Partida de volta ocorre hoje às 21h30 no Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:45

O Palmeiras foi surpreendido pela LDU e sofreu uma derrota categórica Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras tem uma nova montanha para escalar na Copa Libertadores. Se na última semana teve que, literalmente, subir os 2.850 metros de altitude da cidade de Quito, nesta quinta-feira (30) terá que reverter, jogando no Allianz Parque, uma desvantagem de três gol diante da LDU (Equador) para tentar alcançar a decisão da competição sul-americana.

Após perder por 3 a 0 na noite da última quinta-feira (23) no estádio Casa Blanca, em Quito, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira tem agora o desafio de alcançar ao menos uma vitória por três gols de diferença para buscar a classificação para a final nos pênaltis. Para conseguir avançar no tempo regulamentar, o Palmeiras tem que triunfar por uma vantagem de quatro gols ou mais.

Apesar de um cenário tão desfavorável, o técnico Abel Ferreira já deixou claro que acredita na capacidade de sua equipe alcançar a classificação. “Acredito muito. Vocês podem escolher seu lado. Fico distante das nuvens negras, pois não agregam nada. Como vim de muito baixo e consegui o que tenho com muito trabalho, acredito e tenho fé de que vamos conseguir. E, para isso, precisamos da alma da nossa equipe, que são nossos torcedores. Vamos fazer tudo que conseguirmos para conseguir o que poucos acreditam. Eu acredito”, declarou o comandante do Verdão em entrevista concedida no último domingo (26) após empate com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

Para o confronto com a LDU o Palmeiras tem a possibilidade de contar com um importante retorno, do volante argentino Aníbal Moreno, que se recuperou de uma lesão na perna esquerda. Desta forma o Verdão pode iniciar a partida com a seguinte formação: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

