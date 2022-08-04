Palmeiras arranca empate com o Atlético-MG na Libertadores

Atlético-MG e Palmeiras empataram no jogo de ida das quartas de final da Libertadores Crédito: Pedro Souza / Atletico

O Atlético-MG saia na frente na briga por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, na noite desta quarta-feira (3). Com gol de Hulk, e um contra de Murilo, o time de Cuca fez 2 a 0 e levava a vitória até os acréscimos. Mas o Palmeiras não desistiu e buscou o empate. O zagueiro Murilo também fez o gol a favor do Palmeiras, que mantinha o time vivo para o jogo de volta em São Paulo. Mas o time alviverde foi além. E aos 46 minutos do segundo tempo, Danilo aproveitou jogada de escanteio de Scarpa e empatou a partida.

O empate encerra os 100% de aproveitamento do time alviverde na atual Libertadores, mas amplia sua série invicta como visitante no torneio, que vai a 20 jogos.

O JOGO

O Atlético-MG abriu o placar após pênalti de Marcos Rocha sobre Jair, nos minutos finais da primeira etapa. Hulk cobrou rasteiro e angulado. Weverton foi na bola e por pouco não encostou nela. Mas, aos 45 minutos, o time da casa decretava o 1 a 0.

O time de Cuca voltou para a segunda etapa muito ligado no jogo e ampliou o placar em sua primeira chegada no ataque. Aos dois minutos, Keno fez boa tabela com Jair pelo lado direito da defesa verde e invadiu a área. Sozinho, ele cruzou forte, e Murilo, que vinha em direção ao próprio gol, fez o inevitável gol contra.