Pai de Arturo Vidal, do Flamengo, é encontrado morto no Chile

Erasmo Vidal foi encontrado morto e causas são investigadas Crédito: Reprodução / Band

O pai do astro chileno Arturo Vidal, do Flamengo, foi encontrado morto nas instalações do Club Hípico, no Chile, onde o jogador possui alguns cavalos, nesta terça-feira (11). A notícia foi divulgada originalmente pelo jornal La Tercera e confirmada pela reportagem. As causas da morte ainda estão sendo investigadas

Segundo informações preliminares, Erasmo Vidal sofreu um mal-estar enquanto estava no autódromo, sendo socorrido pelas equipes de emergência do local. A suspeita é de que o pai do jogador de 35 anos tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória por choque hipovolêmico, situação causada pela perda de grande quantidade de líquidos e sangue.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Erasmo Vidal, pai do nosso atleta Arturo Vidal. Desejamos força neste momento difícil e seguimos juntos! #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 11, 2022

Flamengo encara o Corinthians nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Segundo a assessoria de imprensa do clube carioca, a decisão de ir para o jogo ou não está nas mãos do atleta. Os relacionados para a decisão devem ser divulgados ainda nesta terça-feira.

Ainda de acordo com o La Tercera, Vidal mantinha uma relação distante com o pai, apesar de já ter o ajudado financeiramente por mais de uma vez. A má relação seria pelo fato de o jogador não perdoar ter sido abandonado ainda na infância, quando assumiu a responsabilidade de sustentar a família junto de sua mãe.