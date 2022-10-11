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Tristeza

Pai de Arturo Vidal, do Flamengo, é encontrado morto no Chile

Segundo informações preliminares, Erasmo Vidal sofreu um mal-estar e foi encontrado morto nas instalações do Club Hípico, no Chile, onde o jogador possui alguns cavalos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 out 2022 às 14:02

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 14:02

Erasmo Vidal foi encontrado morto e causas são investigadas
Erasmo Vidal foi encontrado morto e causas são investigadas Crédito: Reprodução / Band
O pai do astro chileno Arturo Vidal, do Flamengo, foi encontrado morto nas instalações do Club Hípico, no Chile, onde o jogador possui alguns cavalos, nesta terça-feira (11). A notícia foi divulgada originalmente pelo jornal La Tercera e confirmada pela reportagem. As causas da morte ainda estão sendo investigadas
Segundo informações preliminares, Erasmo Vidal sofreu um mal-estar enquanto estava no autódromo, sendo socorrido pelas equipes de emergência do local. A suspeita é de que o pai do jogador de 35 anos tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória por choque hipovolêmico, situação causada pela perda de grande quantidade de líquidos e sangue.
Flamengo encara o Corinthians nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Segundo a assessoria de imprensa do clube carioca, a decisão de ir para o jogo ou não está nas mãos do atleta. Os relacionados para a decisão devem ser divulgados ainda nesta terça-feira.
Ainda de acordo com o La Tercera, Vidal mantinha uma relação distante com o pai, apesar de já ter o ajudado financeiramente por mais de uma vez. A má relação seria pelo fato de o jogador não perdoar ter sido abandonado ainda na infância, quando assumiu a responsabilidade de sustentar a família junto de sua mãe.
O chileno foi revelado pelo tradicional Colo-Colo, mas fez sua carreira na Europa, onde defendeu gigantes como Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. Também vestiu a camisa do Bayer Leverkusen. Por onde passou, levantou troféus de nível nacional. Só não comemorou a Liga dos Campeões - foi vice com a Juventus na temporada 2014-15. Com a camisa do Flamengo, poderá ajudar a equipe a se dar bem na Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.

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