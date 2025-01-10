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Onde assistir à estreia dos quatro grandes cariocas no Estadual 2025

Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo entram em campo neste fim de semana; confira os horários e as opções de transmissão na TV e online
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

10 jan 2025 às 13:52

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 13:52

O Campeonato Carioca de 2025 terá início neste fim de semana
O Campeonato Carioca de 2025 terá início neste fim de semana Crédito: FERJ
O Campeonato Carioca de 2025 terá início neste fim de semana, com os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, entrando em campo. Os torcedores terão diversas opções para acompanhar as partidas, tanto na televisão aberta e fechada quanto pela internet.

Jogos e transmissões da primeira rodada:

  • Sábado, 11 de janeiro:

  • Nova Iguaçu x Vasco:
  • Horário: 16h30 (horário de Brasília)
  • Local: São Januário (RJ)
  • Onde assistir: SporTV/ Globo/ Premiere

  • Botafogo x Maricá:
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Band/ Premiere/ Canal GOAT

  • Domingo, 12 de janeiro:

  • Flamengo x Boavista:

  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Arena Batistão, Aracaju (SE)
  • Transmissão:  Premiere

  • Fluminense x Sampaio Corrêa:

  • Horário: 19h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro
  • Transmissão: SporTV e Premiere

Opções de transmissão:

  • Televisão aberta: 
  • Globo: transmitirá uma partida por fim de semana, aos sábados, às 16h30, focando nos jogos de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo.
  • Band: exibirá jogos aos sábados e domingos, geralmente às 16h, e também às quartas e quintas-feiras, às 21h30, incluindo confrontos dos quatro grandes clubes cariocas.

  • Televisão fechada:
  • SporTV: transmitirá dois jogos com grandes clubes por rodada.
  • Bandsports: focará nos confrontos entre clubes de menor expressão.
  • Premiere: disponibilizará todos os jogos de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no sistema pay-per-view.

  • Internet:
  • Canal Goat (YouTube): transmitirá gratuitamente 49 partidas, incluindo semifinais e finais do Campeonato Carioca e da Taça Rio.
Com essa variedade de opções, os torcedores poderão acompanhar de perto as estreias dos principais clubes cariocas no Campeonato Carioca de 2025, seja pela televisão ou online, garantindo acesso aos jogos de acordo com sua preferência.

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