Manchester City vence e confirma favoritismo na estreia da Copa do Mundo de Clubes

O time inglês bateu o Wydad Casablanca, do Marrocos, por 2 a 0

Publicado em 18 de junho de 2025 às 17:25

Phil Foden marca no começo e City vence na estreia Crédito: Reprodução/FIFA

Um dos favoritos para levantar a taça de campeão mesmo vindo de temporada sem títulos na Europa, o Manchester City iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca, de Marrocos, nesta quarta-feira (18), no primeiro confronto do Grupo G.>

Em jogo apitado pelo brasileiro Ramon Abatti Abel no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o treinador Pep Guardiola optou por mandar a campo uma formação majoritariamente reserva, com os brasileiros Vitor Reis e Savinho e o recém-contratado Rayan Cherki entre os 11 titulares. O goleiro Ederson e o meia Phil Foden foram os únicos que costumam fazer parte da formação inicial a começar a partida.>

A ausência da maioria dos titulares não foi um problema para os Citizens. Com um minuto e 51 minutos de jogo, Phil Foden abriu o placar, após rebote do goleiro em chute de Savinho pela direita. Foi o gol mais rápido até aqui na competição. O City também já era o responsável pelo gol mais rápido na história do antigo Mundial de Clubes, rebatizado recentemente de Copa Intercontinental, ao marcar aos 40 segundos na decisão de 2023 contra o Fluminense.>

Apesar do gol precoce e da impressão de que o time inglês estabeleceria mais uma goleada de um time europeu na competição, o placar não foi alterado novamente até os minutos finais da primeira etapa. O time marroquino, que conta com o zagueiro brasileiro Guilherme Ferreira, chegou até a esboçar uma reação e alcançou a área do City em duas oportunidades logo após ter levado o gol, uma delas com uma bela jogada do meia sul-africano Lorch, mas não conseguiu finalizar em direção à meta defendida por Ederson.>

A primeira finalização do Wydad que forçou uma defesa do goleiro brasileiro foi apenas aos 31 minutos, após o zagueiro Vitor Reis ter perdido a disputa contra Lorch na entrada da grande área. O jogador do Wydad acabou escorregando, mas ainda conseguiu tocar para o atacante Mailula, que bateu sem força em cima do goleiro. Aos 37, Foden quase ampliou, recebendo cruzamento da esquerda do jovem francês Rayan Cherki, apontado como o sucessor de Kevin De Bruyne no meio de campo. Ele bateu firme, um chute rasteiro no canto esquerdo, para boa defesa do goleiro Benabid.>

Quatro minutos depois, saiu o segundo do City, dos pés do atacante belga Jérémy Doku, antecipando-se ao zagueiro dentro da área após cobrança de escanteio de Foden pela esquerda. No início do segundo tempo, Doku quase fez seu segundo no jogo aos nove minutos. Ele roubou do zagueiro na saída de bola do Wydad e bateu com firmeza, parando em nova defesa do arqueiro marroquino.>

Aos 15, Guardiola optou por três substituições de uma vez, com as entradas dos titulares Haaland e Rodri e do jovem norueguês das categorias de base Oscar Bobb, para as saídas de Doku, Foden e Cherki, Aos 22, também entrou o volante Gündogan, no lugar do atacante Marmoush. A entrada dos titulares em campo acabou não se convertendo em mais gols, embora o City tenha ampliado o domínio da posse de bola. Na melhor chance que teve, Haaland recebeu dentro da área e chutou por cima do gol. No finalzinho, Lewis, do City, foi expulso por entrada dura no meio-campo.>

Na próxima rodada, no domingo (22), o Juventus enfrentará o Wydad Casablanca, em Atlanta, às 13h (de Brasília). O City vai encarar o Al Ain, na Filadélfia, às 22h.>

