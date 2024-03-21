Lula critica fiança a Daniel Alves: 'dinheiro não compra dignidade'

Lula critica a liberação de Daniel Alves na Espanha mediante fiança Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

O presidente Lula (PT) criticou, nesta quarta-feira (20), a possibilidade de o ex-jogador Daniel Alves obter liberdade condicional mediante pagamento de fiança. Ao lado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, Lula disse que a máxima vigente no passado, no Nordeste, ainda vigora. "Estamos sabendo agora que o Daniel Alves pode ser libertado se pagar alguma coisa", afirmou.

E acrescentou: "Apreendi lá em Pernambuco que as pessoas diziam 'aqui no Nordeste quem tem 20 contos de réis' não é preso. Essa máxima continua". Nesse momento, Janja cochichou no ouvido do marido que isso é crime. Lula repetiu: "Isso é crime. O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém possa ter, não pode comprar a dignidade da ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro", afirmou.