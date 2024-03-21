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Palavra do presidente

Lula critica fiança a Daniel Alves: 'dinheiro não compra dignidade'

Disse o mandatário: "O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém possa ter, não pode comprar a dignidade da ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro"

Publicado em 21 de Março de 2024 às 11:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mar 2024 às 11:00
BrasÃ­lia, DF 18/03/2024 . O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva preside reuniÃ£o ministerial Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil
Lula critica a liberação de Daniel Alves na Espanha mediante fiança Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc
O presidente Lula (PT) criticou, nesta quarta-feira (20), a possibilidade de o ex-jogador Daniel Alves obter liberdade condicional mediante pagamento de fiança. Ao lado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, Lula disse que a máxima vigente no passado, no Nordeste, ainda vigora. "Estamos sabendo agora que o Daniel Alves pode ser libertado se pagar alguma coisa", afirmou.
E acrescentou: "Apreendi lá em Pernambuco que as pessoas diziam 'aqui no Nordeste quem tem 20 contos de réis' não é preso. Essa máxima continua". Nesse momento, Janja cochichou no ouvido do marido que isso é crime. Lula repetiu: "Isso é crime. O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém possa ter, não pode comprar a dignidade da ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro", afirmou.
O ex-jogador brasileiro, condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona, poderá ser libertado provisoriamente se pagar fiança de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,5 milhões. Por 2 votos a 1, o Tribunal de Barcelona concordou parcialmente com o pedido da defesa de Alves para libertá-lo, enquanto se aguarda a sentença final. A notificação foi dada pouco antes das 12h (8h no Brasil). 

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