Letal na Libertadores, Bruno Henrique volta ao Flamengo após decisões do STJD

Jogador obteve efeito suspensivo após ser punido com 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:01

Bruno Henrique comemorando gol pelo Flamengo Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Após ser punido com 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e obter um efeito suspensivo, Bruno Henrique volta a ficar à disposição do Flamengo nesta quinta-feira (18), contra o Estudiantes (ARG), às 21h30, no Maracanã, justamente na competição onde é decisivo: a Libertadores.

O atacante soma 12 gols em 22 jogos nos playoffs do torneio continental. O último, inclusive, ocorreu na fase anterior, quando fez o da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final.

O Colorado já havia sofrido na mesma fase da competição em 2019, ano em que o Flamengo foi campeão. Na ocasião, fez dois também no primeiro duelo. Além dos 12 gols, Bruno Henrique soma quatro assistências no mata-mata da Libertadores, o que o faz ter 16 participações diretas em tentos neste período da competição.

Considerando todo o torneio, o atacante é o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo, com 20 gols. É também o terceiro que mais atuou pelo clube na disputa continental. E os números só não puderam ser maiores pois ele esteve lesionado no mata-mata de 2022, quando o clube carioca sagrou-se campeão novamente.

"Que a identificação que eu tenho com a Libertadores continue assim, não sei o que acontece (risos). Mas eu me preparo para fazer gols em todos os jogos e nem sempre acontece", ele disse à TV Globo, após o gol da vitória sobre o Inter nas oitavas

