Letal na Libertadores, Bruno Henrique volta ao Flamengo após decisões do STJD

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:01
Após ser punido com 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e obter um efeito suspensivo, Bruno Henrique volta a ficar à disposição do Flamengo nesta quinta-feira (18), contra o Estudiantes (ARG), às 21h30, no Maracanã, justamente na competição onde é decisivo: a Libertadores.
O atacante soma 12 gols em 22 jogos nos playoffs do torneio continental. O último, inclusive, ocorreu na fase anterior, quando fez o da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final.
O Colorado já havia sofrido na mesma fase da competição em 2019, ano em que o Flamengo foi campeão. Na ocasião, fez dois também no primeiro duelo. Além dos 12 gols, Bruno Henrique soma quatro assistências no mata-mata da Libertadores, o que o faz ter 16 participações diretas em tentos neste período da competição.
Considerando todo o torneio, o atacante é o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo, com 20 gols. É também o terceiro que mais atuou pelo clube na disputa continental. E os números só não puderam ser maiores pois ele esteve lesionado no mata-mata de 2022, quando o clube carioca sagrou-se campeão novamente.
"Que a identificação que eu tenho com a Libertadores continue assim, não sei o que acontece (risos). Mas eu me preparo para fazer gols em todos os jogos e nem sempre acontece", ele disse à TV Globo, após o gol da vitória sobre o Inter nas oitavas
