Léo Ortiz e Gabriel Martinelli são convocados para a seleção

O técnico Dorival Júnior convocou, neste sábado (9), o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal (Inglaterra), para substituírem o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid (Espanha), nas próximas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Na próxima segunda-feira (11), os jogadores convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira iniciam a preparação. No dia 14 de novembro o Brasil mede forças com a Venezuela no estádio Monumental de Maturin, e no dia 19 a equipe canarinho pega o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.