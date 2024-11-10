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Suplentes

Léo Ortiz e Gabriel Martinelli são convocados para a seleção

O zagueiro do Flamengo e o atacante do Arsenal foram chamados para as vagas de Militão e Rodrygo, ambos do Real Madrid

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 10:13

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 nov 2024 às 10:13
O técnico Dorival Júnior convocou, neste sábado (9), o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal (Inglaterra), para substituírem o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid (Espanha), nas próximas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
O zagueiro Léo Ortiz voltou a ser convocado para a seleção brasileira
O zagueiro Léo Ortiz voltou a ser convocado para a seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Na próxima segunda-feira (11), os jogadores convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira iniciam a preparação. No dia 14 de novembro o Brasil mede forças com a Venezuela no estádio Monumental de Maturin, e no dia 19 a equipe canarinho pega o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.

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