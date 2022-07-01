Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Jorge Sampaoli deixa Olympique após ser vice no francês e ter garantido vaga na Liga dos Campeões
Livre no mercado

Jorge Sampaoli deixa Olympique após ser vice no francês e ter garantido vaga na Liga dos Campeões

Mesmo com resultados consideráveis pela equipe francesa, diretoria e treinador decidiram não prosseguir com o vínculo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2022 às 12:30

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 12:30

Jorge Sampaoli, técnico da seleção da Argentina
Jorge Sampaoli estava na França desde o início de 2021 Crédito: FIFA / Divulgação
O Olympique de Marselha comunicou nesta sexta-feira (01) o desligamento do treinador Jorge Sampaoli, que ajudou o clube a conseguir uma vaga na Liga dos Campeões durante a campanha do vice-campeonato francês na última temporada. Ele ainda tinha contrato por mais um ano, mas, conforme anunciado pela diretoria do time francês, teve o vínculo rescindido após "decisão conjunta" entre as partes.
O jornal francês L'Equipe apontou que o motivo da saída seria a insatisfação do técnico argentino com a falta de reforços de peso para a próxima temporada, principalmente em razão da participação no principal torneio continental. Ao comunicar o desligamento, contudo, o Olympique não se aprofundou sobre as razões do fim da parceria.
"Estamos satisfeitos com os progressos alcançados e as emoções vividas em conjunto, mas, após uma longa reflexão, as duas partes, que atuam no interesse do projeto Olympique de Marselha, concordaram em pôr fim a esta fase. O clube iniciará agora um novo ciclo que fará parte da continuidade da política esportiva implementada pelo presidente Pablo Longoria desde sua chegada", diz o texto.

Veja Também

Capixaba Richarlison é anunciado pelo Tottenham em contrato para cinco temporadas

ES vai ter Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência

As exigências de Sampaoli a respeito de contratações já foram assuntos em outros clubes pelos quais ele passou. Na época em que comandava o Santos, pediu demissão em dezembro de 2019, após protagonizar uma relação de bastante desgaste com o presidente José Carlos Peres. Um dos motivos para isso foi o fato de a diretoria santista ter informado que não poderiam fazer grande investimentos para reforçar o elenco.
O argentino de 62 anos chegou ao Olympique de Marselha no início de 2021, quando interrompeu sua passagem pelo Atlético-MG ao receber a proposta dos franceses. O time mineiro tinha intenção de renovar o contrato dele até 2022. Fora os trabalhos na França e no Brasil, Sampaoli foi técnico das seleções da Argentina e do Chile, além de ter comandado clubes como Universidad de Chile e Emelec.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes frança Futebol Técnico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados