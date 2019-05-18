Série D

Jogo entre Vitória e Caldense é transferido para o Kleber Andrade

Partida ocorreria neste sábado (18), no Salvador Costa, mas o temporal que assolou a Grande Vitória impossibilitou a realização

Publicado em 18 de maio de 2019 às 18:13 - Atualizado há 6 anos

A chuva deixou o gramado do Estádio Salvador Costa alagado e impossibilitado de receber a partida Crédito: Divulgação

A chuva que castigou a Grande Vitória desde as primeiras horas da madrugada deste sábado (18) adiou o confronto entre Vitória e Caldense, no Salvador Costa, válido pela terceira rodada da Série D do Brasileirão. Após reuniões e vistorias no estádio alvianil, a partida foi remarcada e transferida para domingo (19), às 15 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica.

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) emitiu um comunicado no início da tarde deste sábado falando sobre o adiamento e da remarcação da partida para o domingo, às 15h, no Salvador Costa. Porém, de acordo com o presidente do Vitória, Ademar Rocha, a possibilidade de levar o jogo para o Kleber Andrade não estava descartada, o que veio ocorrer horas depois. O próprio Vitória, pelas redes sociais, confirmou a troca.

Com o encerramento da segunda rodada, a Caldense está na liderança do Grupo A12, com seis pontos. O Alvianil é o segundo, com quatro, e a Portuguesa-RJ é a terceira, com um ponto. O Sobradinho aparece na lanterna da chave, ainda sem pontuar.

Situação caótica

O temporal que não deu trégua durante a madrugada deixou o gramado do Salvador Costa impossibilitado de receber a partida. Durante boa parte da manhã deste sábado o campo esteve alagado. Além disso, o entorno do estádio, em Bento Ferreira, esteve intransitável.

Visto de cima é possível ter a dimensão da chuva e a situação como ficou o Salvador Costa Crédito: Divulgação

