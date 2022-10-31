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Eleições

Jogadores se manifestam nas redes sociais após vitória de Lula

Atletas de clubes da Série A vieram a público comemorar a eleição do ex-presidente

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 16:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 out 2022 às 16:10
Artur e Sorriso, do Bragantino, foram às ruas comemorar o resultado da eleição
Artur e Sorriso, do Bragantino, foram às ruas comemorar o resultado da eleição Crédito: Instagram/Reprodução
No último mês, diversos atletas do mundo do futebol manifestaram apoio aos presidenciáveis durante a disputa pelo segundo turno da eleição para presidente da República. Com a vitória de Lula sobre Bolsonaro, um número expressivo de jogadores resolveu publicar sua torcida nas redes sociais, favoravelmente ou não, ao resultado das urnas do domingo.
Dois jogadores do Red Bull Bragantino declararam apoio e comemoraram a vitória de Lula no pleito: Marcos Vinicios, o "Sorriso", e Artur, em negociações com o Corinthians. Ao longo do dia e após o resultado das urnas, os jogadores postaram em seu Instagram mensagens de apoio ao presidente eleito com pequena margem de votos.
Artur, inclusive, foi às ruas de Bragança Paulista comemorar com apoiadores de Lula. Com palavras de ordem contra o atual presidente Jair Bolsonaro, o jogador gravou vídeos enquanto dirigia seu carro pelas ruas da cidade do interior. Além dele, Caio Paulista, do Fluminense, Elias, ex-jogador do Corinthians e do Flamengo, e Igor Julião, ex-Fluminense e atualmente no Vizela, também comemoraram a vitória de Lula neste domingo pelas redes sociais.
Paulinho, ex-Vasco e hoje no Bayer Leverkusen, e o ex-jogador Juninho Pernambucano já haviam declarado apoio a Lula antes do segundo turno. Com a vitória do candidato confirmada, eles voltaram às redes para comemorar o resultado das urnas. "O maior presidente da história do Brasil está de volta", escreveu Paulinho em sua conta pessoal do Twitter.
"O bem venceu! E com muita energia e união", disse Juninho, ídolo do Vasco, após a vitória de Lula. Ex-comentarista da Globo, ele foi um dos esportistas que mais defenderam o presidenciável ao longo da campanha. Em 2018, ele se manifestou contra os apoiadores do então candidato Bolsonaro. "Me revolto quando vejo jogador e ex-jogador de direita. Nós viemos de baixo, fomos criados com a massa. Como vamos ficar do lado de lá? Vai apoiar Bolsonaro, meu irmão?

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