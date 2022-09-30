Jogadores e ex-jogadores de futebol revelam votos nas redes sociais

No meio do futebol, não é muito comum ver jogadores se posicionando politicamente, apesar de toda a pressão envolta deles. No entanto, como estamos a poucos dias das eleições, alguns atletas e ex-atletas tem manifestado suas intenções de voto para esse ano.
As pesquisas eleitorais mais recentes tem apontado para um segundo turno entre o atual presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com esse cenário se tornando cada vez mais uma realidade, algumas personalidades do esporte tem vindo a público declarar seu apoio a um dos candidatos à presidência da República. Confira abaixo em quem os jogadores e ex-jogadores declararam seu apoio.
NEYMAR
Recentemente, o camisa 10 do PSG e da Seleção Brasileira, Neymar Jr, publicou um vídeo no TikTok, dançando um jingle de campanha de Jair Bolsonaro (PL). Antes, ele já havia enviado um vídeo ao presidente, agradecendo a visita ao Instituto Neymar Jr.
PAULINHO
O atual atacante do Bayer Leverkusen e cria do Vasco da Gama, Paulinho declarou seu apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em sua conta pessoal do Twitter.
FELIPE MELO
O atleta do Fluminense reafirmou seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), em um vídeo gravado com sua família.
JUNINHO
O ex-atleta Juninho Pernambucano sempre foi conhecido por suas posições políticas fortes. Nas eleições deste ano, tem sido apoiador ativo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
ROMÁRIO
Juninho não é o único ex-atleta que é conhecido por suas posições políticas. O campeão do tetra pela seleção Romário, é candidato a reeleição ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro pelo mesmo partido de Jair Bolsonaro (PL). No entanto, tem sido alvo de desconfiança da base aliada ao governo após declarar "defendo o Bolsonaro, mas não sou bolsominion".
RAÍ
Ainda no grupo dos ex-jogadores, Raí, irmão de Sócrates (Líder da Democracia Corintiana), também declarou seu voto ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
LUCAS MOURA
Recentemente o atacante Lucas Moura se envolveu em polêmica nas redes sociais, ao declarar seu apoio ao candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL), em entrevista ao canal 'Cara a Tapa'.
YURI LARA
O volante vascaíno revelou dias atrás que irá votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após comentar uma publicação do Twitter em apoio ao candidato.
REINIER
Cria da base do Flamengo e atual jogador do Girona, Reinier se envolveu em uma “discussão” com Paulinho, cria da base do Vasco. Ele 'repreendeu' seu amigo, que publicou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
IGOR JULIÃO
O ex-lateral do Fluminense sempre foi conhecido por se posicionar politicamente a favor de pautas de esquerda. Recentemente, reafirmou seu apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva.