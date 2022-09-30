Jogadores e ex-jogadores de futebol revelam votos nas redes sociais

Neymar, Felipe Melo e Paulinho já declararam seus votos nas redes sociais Crédito: Lucas Figueiredo/CBF e Mailson Santana/Fluminense

No meio do futebol, não é muito comum ver jogadores se posicionando politicamente, apesar de toda a pressão envolta deles. No entanto, como estamos a poucos dias das eleições, alguns atletas e ex-atletas tem manifestado suas intenções de voto para esse ano.

As pesquisas eleitorais mais recentes tem apontado para um segundo turno entre o atual presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com esse cenário se tornando cada vez mais uma realidade, algumas personalidades do esporte tem vindo a público declarar seu apoio a um dos candidatos à presidência da República. Confira abaixo em quem os jogadores e ex-jogadores declararam seu apoio.

NEYMAR

Recentemente, o camisa 10 do PSG e da Seleção Brasileira, Neymar Jr, publicou um vídeo no TikTok, dançando um jingle de campanha de Jair Bolsonaro (PL). Antes, ele já havia enviado um vídeo ao presidente, agradecendo a visita ao Instituto Neymar Jr.

PAULINHO

O atual atacante do Bayer Leverkusen e cria do Vasco da Gama, Paulinho declarou seu apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em sua conta pessoal do Twitter.

FELIPE MELO

O atleta do Fluminense reafirmou seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), em um vídeo gravado com sua família.

Hoje é o dia do culhão!

Não tenhais medo!

Valeu Felipe Melo! ???? pic.twitter.com/JdXTTTQLcc — TeAtualizei ????❤️ (@taoquei1) September 29, 2022

JUNINHO

O ex-atleta Juninho Pernambucano sempre foi conhecido por suas posições políticas fortes. Nas eleições deste ano, tem sido apoiador ativo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bom dia Presidente. Só pra dizer, mesmo que não mude nada, eu também apoio o PT. — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) July 17, 2022

ROMÁRIO

Juninho não é o único ex-atleta que é conhecido por suas posições políticas. O campeão do tetra pela seleção Romário, é candidato a reeleição ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro pelo mesmo partido de Jair Bolsonaro (PL). No entanto, tem sido alvo de desconfiança da base aliada ao governo após declarar "defendo o Bolsonaro, mas não sou bolsominion".

RAÍ

Ainda no grupo dos ex-jogadores, Raí, irmão de Sócrates (Líder da Democracia Corintiana), também declarou seu voto ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

LUCAS MOURA

Recentemente o atacante Lucas Moura se envolveu em polêmica nas redes sociais, ao declarar seu apoio ao candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL), em entrevista ao canal 'Cara a Tapa'.

Ao ‘Cara a Tapa’, Lucas Moura repete 2018 e se posiciona politicamente:



“Sou conservador, de direita, que defende os princípios cristãos, família… não vejo nenhum candidato ideal, mas Bolsonaro é quem mais se aproxima do que eu acredito.”



? @UOLEsporte

? Lindsey Parnaby/AFP pic.twitter.com/ItsHLWMhJJ — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) September 10, 2022

YURI LARA

O volante vascaíno revelou dias atrás que irá votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após comentar uma publicação do Twitter em apoio ao candidato.

REINIER

Cria da base do Flamengo e atual jogador do Girona, Reinier se envolveu em uma “discussão” com Paulinho, cria da base do Vasco. Ele 'repreendeu' seu amigo, que publicou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

❤️❌❌? — Reinier Jesus (@ReinierJesus20) September 19, 2022

IGOR JULIÃO