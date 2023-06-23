Jogador de futebol afirma ter sido vítima de racismo em loja de roupas no RJ

Mais um caso de racismo no Brasil. Dessa vez, com o jogador de futebol Guilherme Quintino, de 20 anos, do Volta Redonda. Segundo a reportagem da TV Globo Rio, o caso aconteceu no último domingo (18), em uma loja de roupas no BarraShopping, na Barra da Tijuca. Segundo ele, um segurança teria impedido ele e a namorada de saírem do estabelecimento.
O casal foi até a loja para olhar algumas roupas, e chegaram até a escolher algumas peças e as colocaram em uma ecobag, mas desistiram de levar. Na saída, o segurança teria sido ríspido com o rapaz, perguntando onde estava a bolsa que ele portava. Quintino explicou que havia deixado na sessão masculina, e foi pedido para que ele mostrasse ao funcionário.
Ainda segundo o relato do atleta, o segurança parecia receber orientações pelo telefone a todo momento. Ao observarem a situação, clientes da loja desistiram de realizar suas compras, pois não queriam compactuar com o que estava acontecendo. A namorada de Guilherme filmou toda a situação.
O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) como preconceito de cor, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por meio de nota à TV Globo, a loja de roupas afirmou que está apurando o caso e que a abordagem não condiz com as práticas de seus funcionários. O BarraShopping também se pronunciou lamentando o ocorrido e reforçou que repudia atos discriminatórios, além de se colocar à disposição das autoridades.