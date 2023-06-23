Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Jogador de futebol afirma ter sido vítima de racismo em loja de roupas no RJ
Lamentável

Jogador de futebol afirma ter sido vítima de racismo em loja de roupas no RJ

Guilherme Quintino, de 20 anos, atleta do Volta Redonda,  afirmou que sofreu preconceito de um segurança, que teria desconfiado de um furto por parte do atleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2023 às 17:46

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 17:46

Guilherme Quintino e o segurança acusado de racismo contra o jogador
Guilherme Quintino e o segurança acusado de racismo contra o jogador Crédito: TV Globo/Reprodução
Mais um caso de racismo no Brasil. Dessa vez, com o jogador de futebol Guilherme Quintino, de 20 anos, do Volta Redonda. Segundo a reportagem da TV Globo Rio, o caso aconteceu no último domingo (18), em uma loja de roupas no BarraShopping, na Barra da Tijuca. Segundo ele, um segurança teria impedido ele e a namorada de saírem do estabelecimento.
O casal foi até a loja para olhar algumas roupas, e chegaram até a escolher algumas peças e as colocaram em uma ecobag, mas desistiram de levar. Na saída, o segurança teria sido ríspido com o rapaz, perguntando onde estava a bolsa que ele portava. Quintino explicou que havia deixado na sessão masculina, e foi pedido para que ele mostrasse ao funcionário.
Ainda segundo o relato do atleta, o segurança parecia receber orientações pelo telefone a todo momento. Ao observarem a situação, clientes da loja desistiram de realizar suas compras, pois não queriam compactuar com o que estava acontecendo. A namorada de Guilherme filmou toda a situação.
O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) como preconceito de cor, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por meio de nota à TV Globo, a loja de roupas afirmou que está apurando o caso e que a abordagem não condiz com as práticas de seus funcionários. O BarraShopping também se pronunciou lamentando o ocorrido e reforçou que repudia atos discriminatórios, além de se colocar à disposição das autoridades.

Veja Também

Vasco anuncia a saída de Maurício Barbieri do comando técnico

Flamengo é humilhado pelo Bragantino e perde série invicta de 10 jogos

Torcedores do Vasco jogam sinalizadores em campo após derrota em São Januário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Racismo Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 15 mil no ES
Imagem de destaque
Menino comemora fim da quimioterapia após ida ao Convento da Penha
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas leves e ricas em proteínas para a sua semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados