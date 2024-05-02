Ídolo do Fluminense, Fred é tietado após jogar futevôlei em Vila Velha

Diretor de planejamento esportivo tricolor desde 2022, Fred acompanha de perto a estadia do Fluminense no Espírito Santo. O craque esteve na última quarta-feira (1º) em Cariacica junto ao Flu, e foi ovacionado pela torcida. O Flu venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 pela Copa do Brasil e voltará a jogar no próximo sábado (4) contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, mais uma vez no Klebão.