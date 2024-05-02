Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Ídolo do Fluminense, Fred é tietado após jogar futevôlei em Vila Velha
Na Praia

Ídolo do Fluminense, Fred é tietado após jogar futevôlei em Vila Velha

Fred, diretor de planejamento do Fluminense, acompanha o time desde a chegada da delegação em solo capixaba. Flu jogou na última quarta-feira (01) no Kleber Andrade e tornará a jogar no sábado (04)

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 13:51

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

02 mai 2024 às 13:51
Diretor de planejamento esportivo tricolor desde 2022, Fred acompanha de perto a estadia do Fluminense no Espírito Santo. O craque esteve na última quarta-feira (1º) em Cariacica junto ao Flu, e foi ovacionado pela torcida. O Flu venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 pela Copa do Brasil e voltará a jogar no próximo sábado (4) contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, mais uma vez no Klebão.
Na manhã desta quinta-feira (2),  o ex-atacante jogou futevôlei na praia de Itaparica, Vila Velha, onde atendeu fãs. Entre eles, Samena Shamma, torcedora capixaba do tricolor que tatuou o autógrafo do craque na perna.  

Veja Também

Flamengo bate o Amazonas em noite de vaias ao time e aplausos a Gabigol

"Fundamental", diz Diniz sobre o carinho da torcida do Fluminense no ES

Torcedor do Sampaio Corrêa se emociona em ver o time no Kleber Andrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados