Ídolo do Fluminense, Fred é tietado após jogar futevôlei em Vila Velha

Diretor de planejamento esportivo tricolor desde 2022, Fred acompanha de perto a estadia do Fluminense no Espírito Santo. O craque esteve na última quarta-feira (1º) em Cariacica junto ao Flu, e foi ovacionado pela torcida. O Flu venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 pela Copa do Brasil e voltará a jogar no próximo sábado (4) contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, mais uma vez no Klebão.
Na manhã desta quinta-feira (2), o ex-atacante jogou futevôlei na praia de Itaparica, Vila Velha, onde atendeu fãs. Entre eles, Samena Shamma, torcedora capixaba do tricolor que tatuou o autógrafo do craque na perna.