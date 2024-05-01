"Fundamental", diz Diniz sobre o carinho da torcida do Fluminense no ES

Fluminense vence o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

Em mais uma visita bem sucedida do Fluminense ao Espírito Santo, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (1) . A partida, que aconteceu no Kleber Andrade, em Cariacica, foi válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e os gols da equipe foram marcados por Terans e Arias, um em cada etapa.

Após a vitória, o treinador Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva, onde agradeceu o apoio da torcida capixaba, tanto na chegada ao hotel , quanto no estádio. "Acho fundamental, é a segunda vez que eu venho aqui com o Fluminense e o calor da torcida é sempre muito positivo, a gente espera poder agraciá-los com um bom futebol, com bons resultados", celebrou.

O Fluminense agora volta o foco para o jogo de sábado (4), que também acontece no Kleber Andrade. No entanto, a partida do final de semana é válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, que vive boa fase. Diniz fez um alerta para a qualidade do adversário.

"Primeira coisa é respeitar muito o adversário, e respeitar também aquilo que temos que fazer para fazer uma boa partida no sábado. Um adversário extremamente duro, que vive um momento excelente, com excelentes jogadores e um ótimo técnico. A gente sabe da dificuldade e vamos procurar fazer o nosso melhor", destacou.

Por conta da proximidade entre os jogos, o treinador poupou alguns jogadores da partida diante do Sampaio Corrêa. "A gente tem que pensar de uma maneira combinada. Ao mesmo tempo que temos que pensar um jogo de cada vez, temos que pensar também na sequência dos jogos. Eu penso sempre no próximo treino, não no próximo jogo, mas com a proximidade com o jogo do Atlético Mineiro e depois mais quatro jogos em sequência, alguns jogadores estavam precisando se recuperar para não correr o risco de não perdê-los futuramente", afirmou.

Por fim, o comandante do Tricolor destacou a importância da vitória na partida de ida da Copa do Brasil. "Resultado importante, adversário difícil, fizeram de tudo para marcar bem e marcaram bem, temos que saber valorizar o resultado de hoje, os jogadores conseguiram corresponder e a gente sai satisfeito com o que foi apresentado", comemorou.

Diogo Barbosa

Além de Fernando Diniz, o lateral Diogo Barbosa, que foi titular na partida, também agradeceu o carinho dos torcedores no Espírito Santo. "Muito legal, achei muito bacana chegar e ter todo esse calor da torcida, nossa torcida é um fator muito importante para nós, desde que cheguei senti isso, quando eles estão juntos com a gente a tendência é que as coisas sejam boas, então agradeço a torcida capixaba pela recepção".