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Copa do Brasil

Fluminense vence o Sampaio Corrêa e faz a festa dos tricolores capixabas

Torcida do Flu compareceu em bom número no Kleber Andrade e viu o time adquirir vantagem para o rival na terceira fase da competição nacional. No sábado (4), o Tricolor encara o Atlético-MG também no Klebão

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2024 às 17:57
Lima comemora o gol com os companheiros de Fluminense
Lima comemora o gol com os companheiros de Fluminense Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta
O capixaba que torce para o Fluminense fez a sua parte: compareceu, torceu, incentivou seu clube do coração, e no fim foi recompensado. O Tricolor venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, nesta quarta-feira (1º), no Kleber Andrade, em Cariacica, e agora está em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de volta, os comandados de Fernando Diniz podem até perder por um gol de diferença que avançam na competição. Terans e Jhon Árias marcaram os gols que garantiram a vitória.
As duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil apenas no dia 22 de maio. Em jogo marcado para acontecer às 19h, no Maracanã. Antes disso, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG no sábado (4), às 16h, em mais um jogo no Kleber Andrade. Pela Série C, o Sampaio Corrêa encara o Caxias, no domingo (5), às 17h, no Nhosinho Santos.

O Jogo

A partida começou como a maioria dos jogos de um time comandado por Fernando Diniz. O Fluminense teve domínio total do gramado. Mesmo poupando jogadores importantes, o time carioca atuou praticamente apenas no campo de ataque, o mistão tricolor tinha o domínio de bola e trocava passes na intermediária, mas sem conseguir criar chances de gols claras.
Mas a saída para o Fluminense foram os chutes de fora da área. Aos 25 minutos, Douglas Costa chutou de muito longe e forçou o goleiro Felipe a fazer uma grande defesa. Mas na sequência não teve jeito para o Sampaio Corrêa. Aos 32, Lima arriscou do lado esquerdo do ataque, a bola tocou em Terans e morreu no cantinho: 1 a 0 para o Fluminense. O time tricolor ainda teve dois bons chutes de fora da área com Árias e Renato Augusto, mas não conseguiu ampliar o placar no primeiro tempo. 
No segundo tempo, o Sampaio Corrêa voltou a campo com outra postura. Tentou apostar em jogadas de velocidade e causar algum perigo à meta tricolor. Mas o time de Fernando Diniz logo retomou o controle da partida e voltou a assustar a Bolívia Querida. Terans foi um dos jogadores mais perigosos do Fluminense na reta final do jogo. Aos 35 minutos, o meia acertou belo chute e Felipe teve que fazer mais uma boa defesa. 
Na sequência, na cobrança de escanteio, Jhon Arias sofreu entrada dura dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti com o auxílio do VAR. O próprio Árias foi para bola, deslocou o goleiro Felipe e estufou as redes. Kauã Elias teve mais uma boa chance, mas parou no goleiro da equipe do Maranhão. No fim, 2 a 0 para o Fluminense e festa nas arquibancadas do Klebão.

Fluminense vence o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Kleber Andrade

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