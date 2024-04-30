No ES, Fernando Diniz se esquiva sobre suspensão de John Kennedy no Flu: "assunto interno"

"É um assunto interno que estamos resolvendo da melhor forma possível" Fernando Diniz - Técnico do Fluminense

No início da tarde, antes de chegar ao Estado, o Fluminense usou as redes sociais para informar que John Kennedy havia sido reintegrado ao grupo, mas detalhou que o atleta foi novamente afastado durante a manhã desta terça-feira. " Apartir de agora, o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado", diz a nota.

O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica.



O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente… pic.twitter.com/8yJrtWtRSj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2024

Sem dar mais detalhes sobre o clima interno entre os jogadores após o novo afastamento, Diniz garantiu que a equipe tem consciência do que precisa ser feito nos próximos dois jogos. O técnico ainda agradeceu o carinho da torcida.

Fluminense chega ao Espírito Santo para dois jogos

"O carinho é fundamental. Sempre que voltamos ao Espírito Santo temos esse apoio, é uma energia muito positiva. Vamos trabalhar para jogar bem e dar alegria ao torcedor", completou.