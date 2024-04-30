No ES, Fernando Diniz se esquiva sobre suspensão de John Kennedy no Flu: "assunto interno"

O atacante John Kennedy voltou a ser afastado no Fluminense após um novo episódio de indisciplina. O clube carioca informou nesta terça-feira (30) que, além da faltar ao treino no último domingo, o atleta teve um atraso de 1h20 para a atividade na véspera do jogo contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, que acontece no Kleber Andrade, em Cariacica, na quarta-feira (1). Na chegada ao Espírito Santo, o técnico Fernando Diniz afirmou que o caso é um "assunto interno".
A reportagem de A Gazeta esteve no hotel em que o Fluminense vai permanecer em Vitória. Na chegada da delegação, a maior parte dos atletas parou para atender os fãs capixabas com fotos, vídeos e autógrafos. Quem fechou a sessão de autógrafos e fotos foi o técnico Fernando Diniz, o último a entrar no saguão do hotel. Em conversa com A Gazeta, o comandante do Fluzão não se estendeu ao falar sobre o novo afastamento de John Kennedy
"É um assunto interno que estamos resolvendo da melhor forma possível"
No início da tarde, antes de chegar ao Estado, o Fluminense usou as redes sociais para informar que John Kennedy havia sido reintegrado ao grupo, mas detalhou que o atleta foi novamente afastado durante a manhã desta terça-feira. " Apartir de agora, o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado", diz a nota.
Sem dar mais detalhes sobre o clima interno entre os jogadores após o novo afastamento, Diniz garantiu que a equipe tem consciência do que precisa ser feito nos próximos dois jogos. O técnico ainda agradeceu o carinho da torcida.
Fluminense chega ao Espírito Santo para dois jogos
"O carinho é fundamental. Sempre que voltamos ao Espírito Santo temos esse apoio, é uma energia muito positiva. Vamos trabalhar para jogar bem e dar alegria ao torcedor", completou.
Na quarta-feira (1), o Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Já no sábado (4), a partida é contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. As duas serão disputadas no Kleber Andrade, em Cariacica.