Chegada do Fluminense ao hotel Golden Tulip, em Vitória. O time carioca enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil no Estádio Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini

A delegação do Fluminense chegou ao Espírito Santo na tarde desta terça-feira (30), causando euforia em dezenas de torcedores que prepararam a recepção em um hotel na Enseada do Suá, em Vitória . Por volta das 16h30, o ônibus chegou ao hotel onde a equipe carioca vai permanecer. Na quarta-feira (1), o Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Já no sábado (4), a partida é contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. As duas serão disputadas no Kleber Andrade, em Cariacica . Apesar da derrota na última rodada da Série A, a torcida mantém a expectativa por bons resultados.

Um corredor foi montado, com o auxílio de grades, para que a torcida pudesse ter contato com os atletas do Fluminense. A maior parte da delegação parou para tirar fotos, distribuir autógrafos e até fazer vídeos com recados. Jhon Arias, PH Ganso, Felipe Melo, Renato Augusto e o técnico Fernando Diniz foram os que permaneceram mais tempo em contato com os fãs capixabas. Até mesmo o ex-atacante Fred esteve na "sessão de carinho" dos tricolores.

Em conversa com a imprensa na chegada a Vitória, o zagueiro Felipe Melo mostrou que o Fluminense já está de página virada após a derrota por 3 a 0 contra o Corinthians no último fim de semana.

"A gente sabe que tem que melhorar, mas não temos mais tempo. Esperamos conquistar a vitória nos dois jogos" Felipe Melo - Zagueiro do Fluminense

O atleta ainda elogiou a recepção dos torcedores na chegada do time. "O acolhimento da torcida é algo que nos ajuda e nos impulsiona. A gente quer que a torcida sorria ou até mesmo chore de alegria. É uma conexão entre torcida e jogador, nossa gasolina", afirmou Felipe Melo.

Your browser does not support the audio element. Fluminense é recebido com festa da torcida para sequência de jogos no ES

Assim como o "pit-bull" tricolor, o técnico Fernando Diniz concorda que a derrota no último jogo deve ser colocada em segundo plano. O comandante tricolor afirmou que o time precisa melhorar.

"O time está consciente do que precisa melhorar. Vamos trabalhar para jogar bem e dar alegria aos torcedores. E o carinho deles é fundamental, uma energia muito positiva" Fernando Diniz - Técnico do Fluminense

O Fluminense soma quatro pontos no Brasileirão e está próximo à zona de rebaixamento. Em quatro jogos, foram duas derrotas. Mas antes de pensar no Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta as atenções para a Copa do Brasil. Apesar de o Fluminense jogar com apoio da torcida, o Sampaio Corrêa é o mandante no jogo da Copa do Brasil.

Quem esteve no hotel durante a tarde mostrou otimismo para os dois próximos jogos. Crianças e adolescentes marcaram presença no grupo de torcedores.

Fluminense chega ao Espírito Santo para dois jogos