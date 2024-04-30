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Otimismo tricolor

Fluminense é recebido com festa da torcida para sequência de jogos no ES

Por volta das 16h30, o ônibus com a delegação chegou ao hotel, em Vitória. Na quarta-feira (1), o Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Já no sábado (4), a partida é contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 abr 2024 às 18:34

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 18:34

Chegada do time do Fluminense no hotel Golden Tulip em Vitória. O time carioca enfrenta o Sampaio Correia pela Copa do Brasil no Estádio Kléber Andrade
Chegada do Fluminense ao hotel Golden Tulip, em Vitória. O time carioca enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil no Estádio Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini
A delegação do Fluminense chegou ao Espírito Santo na tarde desta terça-feira (30), causando euforia em dezenas de torcedores que prepararam a recepção em um hotel na Enseada do Suá, em Vitória. Por volta das 16h30, o ônibus chegou ao hotel onde a equipe carioca vai permanecer. Na quarta-feira (1), o Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Já no sábado (4), a partida é contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. As duas serão disputadas no Kleber Andrade, em Cariacica. Apesar da derrota na última rodada da Série A, a torcida mantém a expectativa por bons resultados.
Um corredor foi montado, com o auxílio de grades, para que a torcida pudesse ter contato com os atletas do Fluminense. A maior parte da delegação parou para tirar fotos, distribuir autógrafos e até fazer vídeos com recados. Jhon Arias, PH Ganso, Felipe Melo, Renato Augusto e o técnico Fernando Diniz foram os que permaneceram mais tempo em contato com os fãs capixabas. Até mesmo o ex-atacante Fred esteve na "sessão de carinho" dos tricolores.
Em conversa com a imprensa na chegada a Vitória, o zagueiro Felipe Melo mostrou que o Fluminense já está de página virada após a derrota por 3 a 0 contra o Corinthians no último fim de semana.
"A gente sabe que tem que melhorar, mas não temos mais tempo. Esperamos conquistar a vitória nos dois jogos"
Felipe Melo - Zagueiro do Fluminense
O atleta ainda elogiou a recepção dos torcedores na chegada do time. "O acolhimento da torcida é algo que nos ajuda e nos impulsiona. A gente quer que a torcida sorria ou até mesmo chore de alegria. É uma conexão entre torcida e jogador, nossa gasolina", afirmou Felipe Melo.
Fluminense é recebido com festa da torcida para sequência de jogos no ES
Assim como o "pit-bull" tricolor, o técnico Fernando Diniz concorda que a derrota no último jogo deve ser colocada em segundo plano. O comandante tricolor afirmou que o time precisa melhorar.
"O time está consciente do que precisa melhorar. Vamos trabalhar para jogar bem e dar alegria aos torcedores. E o carinho deles é fundamental, uma energia muito positiva"
Fernando Diniz - Técnico do Fluminense
O Fluminense soma quatro pontos no Brasileirão e está próximo à zona de rebaixamento. Em quatro jogos, foram duas derrotas. Mas antes de pensar no Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta as atenções para a Copa do Brasil. Apesar de o Fluminense jogar com apoio da torcida, o Sampaio Corrêa é o mandante no jogo da Copa do Brasil.
Quem esteve no hotel durante a tarde mostrou otimismo para os dois próximos jogos. Crianças e adolescentes marcaram presença no grupo de torcedores.

Fluminense chega ao Espírito Santo para dois jogos

partida da Copa do Brasil está marcada para as 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A equipe do Maranhão joga a Série C do Brasileirão e também não tem tido um início positivo na competição. O jogo de volta, que deve acontecer no Maracanã, está marcado para o dia 22 de maio.
Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação para as oitavas de final sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate. A CBF também exige, a partir de agora, estádios com capacidade mínima de 10 mil torcedores para os jogos. Ao fim da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final.

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