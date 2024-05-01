Tudo o que você precisa saber sobre Sampaio Corrêa x Fluminense no Kleber Andrade

Chegada do time do Fluminense no hotel Golden Tulip em Vitória. O time carioca enfrenta o Sampaio Correia pela Copa do Brasil no Estádio Kléber ANdrade Crédito: Vitor Jubini

Um encontro que demorou 22 anos para acontecer de novo! E quis o destino que o Kleber Andrade, em Cariacica, fosse o palco escolhido para esse duelo. Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 16h, em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A última vez que eles se encontraram foi, também pela competição nacional, porém em 2002, quando o Tricolor perdeu o jogo de ida por 2 a 1, e goleou na partida de volta por 5 a 1.

Ambos os clubes não vivem uma boa fase. O Flu vem de uma derrota acachapante contra o Corinthians pelo Brasileirão, no qual foi atropelado por 3 a 0. O Sampaio, por sua vez, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e também não venceu. Nos dois últimos jogos acumulou uma derrota e um empate. Estreou na Terceirona sucumbindo para o Aparecidense-GO, por 2 a 0, fora de casa, e empatou com o Figueirense, por 1 a 1, em casa. Logo, a partida é de suma importância para as duas equipes, que precisam fazer as pazes com a vitória.

O Sampaio Corrêa trouxe a partida para o Espírito Santo, pois aceitou uma proposta no valor de R$ 1 milhão para mudar o local do jogo. Recurso que a diretoria do clube acredita ser muito útil no objetivo da temporada que é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida do Fluminense, que já fez festa na chegada do clube em Vitória , promete lotar o Klebão.

Retrospecto

Na história, foram oito jogos entre Sampaio Corrêa e o Tricolor, que leva vantagem no confronto com cinco vitórias, duas derrotas e um empate. O jogo no Kleber Andrade será o nono encontro entre o Flu e o clube maranhense, porém o primeiro no Espírito Santo. O último duelo entre as equipes, em 2002, foi um jogo de volta também pela Copa do Brasil e contou com um gol do Fluminense, marcado pelo seu então jogador e atual treinador, Fernando Diniz. O ex-meia dominou a bola na direita, cortou para o meio, e chutou no ângulo. Diniz fez o terceiro tento, de cinco, do Flu, na maior goleada dos cariocas contra os maranhenses. O jogo de ida foi vencido pelos nordestinos, por 2 a 1.

Naquela ocasião, o Flu chegou até as quartas de final, quando foi eliminado pelo vice-campeão daquela edição, o Brasiliense, por 2 a 1 no placar agregado. O Time de Guerreiros eliminou o Paysandu e o Juventude. A última vitória com placar elástico da "Bolívia Querida" sobre os cariocas foi há 50 anos, pelo Brasileirão de 1974, com o placar de 3 a 1.

Fluminense chega ao Espírito Santo para dois jogos

Esquema especial de segurança

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) planejou um esquema especial de segurança para o jogo.O planejamento prevê que cerca de 200 agentes das forças de segurança estejam empenhados no esquema especial, que inclui reforço de efetivo na Delegacia Regional de Cariacica, policiamento ostensivo no entorno do Estado, equipes de prontidão para emergências e ordenação do trânsito local.

O maior contingente é da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Serão 133 militares dedicados exclusivamente ao evento, realizando policiamento ostensivo e preventivo. Além de policiais a pé e em viaturas, o evento vai contar o Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Missões Especiais (BME) e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

A Guarda Municipal de Cariacica vai empenhar 45 agentes, entre agentes de trânsito e comunitários, que vão atuar no entorno do Estádio Kleber Andrade e na organização do trânsito na região. Além disso, haverá apoio de policiais militares do 1º Batalhão da PMES, em Vitória, e da Guarda Municipal de Vitória, no deslocamento das delegações.

Divisão das Arquibancadas

Mapa da entrada para os torcedores de Fluminense e Sampaio Corrêa Crédito: Bilheteria Digital/Divulgação

O jogo tem início às 16h, mas os portões do Kleber Andrade serão abertos às 14h. A maioria das arquibancadas estará disponível para os torcedores do Fluminense, apenas uma pequena área no setor C/D estárá liberada para a torcida do Sampaio Corrêa.

Onde assistir?

Data: 01/05/2024 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)



Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica



Transmissão: Amazon Prime Vídeo



Onde comprar ingressos?

Os torcedores poderão adquirir as entradas:

Pela internet no site Bilheteria Digital

Em pontos físicos espalhados por cinco cidades no ES:



Serra : Av. Central, 515 - Laranjeiras. Tel (27) 99257-8994



: Av. Central, 515 - Laranjeiras. Tel (27) 99257-8994

Cariacica: Av. Expedito Garcia, 771 – Campo Grande. Tel (27) 3336-5016/ (27) 99311-0274

Av. Expedito Garcia, 771 – Campo Grande. Tel (27) 3336-5016/ (27) 99311-0274

Guarapari: Rua Santo Antônio, 256 - Muquiçaba. Tel (27) 3362-0434

Rua Santo Antônio, 256 - Muquiçaba. Tel (27) 3362-0434

Vila Velha : Av. Sérgio Cardoso 248 – Novo México. Tel (27) 3399-8400; Loja do Fluminense no Shopping Praia da Costa - Avenida Dr.Olivio Lira, 353, 1º piso – Praia da Costa (27) 99292-7077

: Av. Sérgio Cardoso 248 – Novo México. Tel (27) 3399-8400; Loja do Fluminense no Shopping Praia da Costa - Avenida Dr.Olivio Lira, 353, 1º piso – Praia da Costa (27) 99292-7077

Vitória: Loja do Fluminense no Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz 200, 1º Piso, Loja 302 – Enseada do Suá (27) 99786-6735

Preços:

Arquibancadas A/B: Meia: R$ 115 + taxa; Inteira: R$ 230 + taxa; Solidário: R$ 125 + taxa + 1kg de alimento não perecível





Arquibancadas C/D: Meia: R$ 99 + taxa; Inteira: R$ 198 + taxa; Solidário: R$ 109 + taxa + 1kg de alimento não perecível





Crianças até 2 anos completos não pagam





Abertura dos portões: 14h



Onde Assistir