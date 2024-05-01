Torcedor do Sampaio Corrêa se emociona em ver o time no Kleber Andrade

Torcedores do Sampaio Corrêa presentes no jogo contra o Flu, em Cariacica Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta

Pela primeira vez Sampaio Corrêa e Fluminense se enfrentaram no Espírito Santo. O duelo entre o Tricolor e a Bolívia Querida foi marcado, sem dúvida, pela paixão que moveu os tricolores capixabas que compareceram em massa ao estádio de Cariacica. O Flu manteve sua soberania frente ao clube maranhense e venceu por 2 a 0. Porém, não foi o suficiente para apagar a grande paixão dos torcedores do Sampaio Corrêa, que, mesmo em bem menor número, curtiram o momento.

Clezinho da Maioba e sua família - composta por mineiros e capixabas - conversaram com a reportagem de A Gazeta sobre a partida do time do coração no Kleber Andrade. O único maranhense localizado, Clezinho da Maioba, é morador do ES há mais de 40 anos, e não escondeu a emoção.

"Eu sou um dos torcedor-raiz, um dos mais antigos do Sampaio Corrêa. Eu espero no mínimo um empate, mas o Sampaio veio para vencer. Está classificado para a Copas do Brasil, tal como o Vasco. E estamos na vantagem, já que há times mais tradicionais que não foram classificados", disse Clezinho (antes do jogo), cujo apelido se origina do bairro onde foi criado, a Maioba, em São Luís.

Para o jogo de volta, no Maracanã, o Sampaio precisa fazer três gols de diferença para passar para a próxima fase do campeonato. A vitória do Fluminense, inclusive, é a nona sobre o clube maranhense.

Clezinho da Maioba era o único maranhense torcedor do Sampaio Corrêa presente no Kleber Andrade Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta