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Copa do Brasil

Flamengo bate o Amazonas em noite de vaias ao time e aplausos a Gabigol

Rubro-Negro estreia na Copa do Brasil com placar magro e atuação burocrática

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 06:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2024 às 06:34
O Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 nesta quarta-feira (1º), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O ambiente mesclou as vaias ao time com aplausos a Gabigol. Foi o primeiro jogo do atacante desde o efeito suspensivo à punição por tentativa de fraude ao exame antidoping.
Em meio à ansiedade pela volta de Gabigol, o gol do Flamengo foi marcado por Pedro, ainda no primeiro tempo.
Com gol de Pedro, Flamengo vence Amazonas na estreia da Copa do Brasil
Com gol de Pedro, Flamengo vence Amazonas na estreia da Copa do Brasil Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Mas o time não jogou tão bem a ponto de fazer o torcedor se animar. Pelo contrário. Tite foi vaiado no anúncio da escalação e o time, mesmo já ganhando, também ouviu vaias na saída para o intervalo e em outros momentos do jogo.
Gabigol foi a campo já no segundo tempo, no momento do jogo que gerou mais animação na torcida.
Com o resultado, o Flamengo pode até empatar no jogo de volta que avança às oitavas de final e assegura R$ 3,3 milhões em cotas de participação.
A segunda partida do confronto será no dia 22 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30.
O próximo jogo do Flamengo é pelo Brasileirão, sábado, às 18h30, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino.

Como foi o jogo

A torcida queria ver Gabigol e isso estava nítido. Mas era preciso esperar para ver se Tite iria colocá-lo durante a partida. De qualquer forma, a galera aplaudiu os reservas no aquecimento, levou bandeira com rosto do camisa 10 e cantou "o Gabigol voltou".
O Flamengo dominou, mas não atropelou o Amazonas. Desfalcado de Arrascaeta e Pulgar, além de começar com Luiz Araújo no banco, foi um time que teve posse de bola na casa dos 63% no primeiro tempo, mas não gerou um abafa no time visitante.
A rotação do time estava baixa. O Flamengo teve dificuldade para finalizar. Foram seis na etapa inicial, sendo três na direção do gol.
O gol saiu justamente em uma jogada em que Viña acelerou o jogo pela esquerda. Uma combinação com Bruno Henrique deu um passe esticado para o lateral. O uruguaio cruzou perfeitamente na cabeça de Pedro, fazendo 1 a 0.
No Amazonas, as tentativas de levar perigo foram em bolas esticadas, com Matheus Serafim, e um chute de longe, de Sassá. Nada mais elaborado.
Com o Flamengo em marcha lenta, a torcida se alvoroçou já quando Gabigol foi para o aquecimento, por volta dos seis minutos do segundo tempo.
Tite fez o sinal para que ele entrasse aos 14 minutos. Foram mais quatro minutos de espera até a substituição: sai De La Cruz e entra Gabigol.
O camisa 10 foi a campo para formar uma dupla com Pedro. Uma espécie de segundo atacante do time.
Mas o Flamengo seguiu em dificuldades na criação. Trocou passes, trocou passes e a galera reclamou de uma visível falta de objetividade.
Ao fim, a torcida se satisfez mais por ver Gabigol de volta do que pelo conjunto da obra que o Flamengo apresentou. Alguns chegaram a xingar Tite.
Pelo menos o Flamengo voltou a vencer após três tropeços seguidos, sendo duas derrotas. Mas está longe de afastar a desconfiança e a pressão sobre o técnico e o time, como um todo.

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