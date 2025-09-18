Home
Goleiro capixaba Lucas Furtado é convocado pela Seleção para Mundial sub-20

Goleiro capixaba Lucas Furtado é convocado pela Seleção para Mundial sub-20

Recém-transferido do Flamengo para o Vitória de Guimarães-POR, jogador está na lista de Ramon Menezes

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:58

Lucas Furtado em treino pela Seleção Brasileira sub-20
Lucas Furtado em treino pela Seleção brasileira Crédito: CBF/Divulgação

A seleção brasileira está convocada para a Copa do Mundo Sub-20, que acontecerá entre os dias 27 de setembro e 20 de outubro, no Chile. O treinador Ramon Menezes anunciou através do site oficial da CBF uma lista com 21 nomes, incluindo o do goleiro capixaba Lucas Furtado, recém transferido do Flamengo para o Vitoria de Guimarães, de Portugal.

O Flamengo liberou o  atleta de 20 anos depois de ser o herói da conquista do bicampeonato da Libertadores, em março deste ano. Depois disso, perdeu espaço no time sub-20 e não quis renovar o contrato. Ele estava no banco de reservas na final do Intercontinental, quando o Rubro-Negro bateu o Barcelona nos pênaltis e conquistou o mundo pela segunda vez.

O Brasil está no Grupo C, considerado da morte, com Espanha, Marrocos e México. A estreia será diante dos mexicanos, no dia 28, às 21h (de Brasília), seguido de confronto com o Marrocos, dia 1º de outubro, no mesmo horário, até que a Seleção encerra a etapa inicial diante dos espanhóis, dia 4, às 18h. Todos os jogos serão no Estádio Nacional de Santiago.

Os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros se garantem nas oitavas de final da competição. O Brasil é pentacampeão mundial na categoria, mas não levanta o troféu desde 2011, quando venceu Portugal na decisão com hat-trick de Oscar, em disputa realizada na Colômbia. O Uruguai é o atual campeão e não se classificou para a edição de 2025.

Ausências de peso

Com os já recorrentes problemas de liberação dos clubes por não se tratar de Data Fifa, alguns nomes de peso não apareceram na lista. Os maiores nomes da geração, Endrick e Estêvão sequer passaram perto de serem convocados por estarem com as carreiras consolidadas na Europa.

O mesmo vale para Vitor Roque, tem idade para jogar a competição, chegou a fazer parte do ciclo em amistosos diante do México em 2023, e vive momentos de protagonismo no Palmeiras. Já outros como o Rayan, do Vasco, até manifestaram o desejo de jogar a competição, mas também não contaram com o aval do clube. 

Confira os convocados:

Goleiros

  • Felipe Longo - Corinthians
  • Lucas Furtado - Vitoria (POR)
  • Otávio - Cruzeiro

Defensores

  • Gilberto - Palmeiras
  • Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
  • Leandrinho - Vasco
  • Léo Derik - Athletico-PR
  • Bruno Alves - Cruzeiro
  • Iago - Flamengo
  • João Souza - Flamengo

Meio-campistas

  • Coutinho - Palmeiras
  • João Cruz - Athletico-PR
  • Murilo - Cruzeiro
  • Rayan Lucas - Sporting (POR)
  • Rhuan Gabriel - Cruzeiro

Atacantes

  • Deivid Washington - Chelsea (ING)
  • Erick Belé - Palmeiras
  • Gustavo Prado - Internacional
  • Luighi - Palmeiras
  • Pedrinho - Zenit (RUS)
  • Wesley - Al Nassr (SAU)

